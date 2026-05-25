EQS-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

|
EQS Stimmrechtsmitteilung: Scout24 SE
Scout24 SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
26.05.2026 / 13:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
|Name:
|Scout24 SE
|Straße, Hausnr.:
|Invalidenstraße 65
|PLZ:
|10557
|Ort:
|Berlin
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|5493007EIKM2ENQS7U66
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|
|Sonstiger Grund:
4. Namen der Aktionäre
|Juristische Person: Morgan Stanley
Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|3,13 %
|1,9 %
|5,03 %
|73500000
|letzte Mitteilung
|3,01 %
|1,86 %
|4,87 %
|/
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|ISIN
|absolut
|in %
|
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE000A12DM80
|0
|2297121
|0 %
|3,13 %
|Summe
|2297121
|3,13 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Rückübertragungsanspruch aus Wertpapierleihe
|jederzeit
|jederzeit
|634095
|0,86 %
|
|
|Summe
|634095
|0,86 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Equity Swap
|04.11.2030
|jederzeit
|Bar
|764810
|1,04 %
|
|
|
|Summe
|764810
|1,04 %
|
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|Morgan Stanley
| %
| %
| %
|Morgan Stanley Capital Management, LLC
| %
| %
| %
|Morgan Stanley Domestic Holdings, LLC
| %
| %
| %
|Morgan Stanley Capital Services LLC
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|Morgan Stanley
| %
| %
| %
|Morgan Stanley Capital Management, LLC
| %
| %
| %
|Morgan Stanley & Co. LLC
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|Morgan Stanley
| %
| %
| %
|Morgan Stanley International Holdings Inc.
| %
| %
| %
|Morgan Stanley International Limited
| %
| %
| %
|Morgan Stanley Investments (UK)
| %
| %
| %
|Morgan Stanley & Co. International plc
| %
| %
| %
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
| %
| %
| %
|Die Mitteilung wurde hauptsächlich durch den Erwerb von Aktien mit Stimmrechten sowie durch Kundenwertpapiere ausgelöst, an denen Morgan Stanley & Co. LLC and Morgan Stanley & Co. International plc ein Nutzungsrecht besitzen.
Datum
26.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News