EQS-PVR: Semperit AG Holding: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution

EQS Voting Rights Announcement: Semperit AG Holding

Semperit AG Holding: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution



17.06.2026 / 17:58 CET/CEST

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Wer­bung Wer­bung Major holdings notification pursuant to Sec. 130 to 134 BörseG 2018



Wien, 17.6.2026 Overview ? Notification made after deadline Caution: In case of violations of major holdings notification rules, please pay attention to Section 137 BörseG 2018 (Suspension of voting rights) 1. Issuer: Semperit Aktiengesellschaft Holding 2. Reason for the notification: Acquisition or disposal of financial/other instruments Wer­bung Wer­bung 3. Person subject to notification obligation

Name: B&C Privatstiftung

City: Wien

Country: Österreich 4. Name of shareholder(s): B&C Holding Österreich GmbH 5. Date on which the threshold was crossed or reached: 16.6.2026 6. Total positions

% of voting rights attached to shares (7.A) % of voting rights through financial/other instruments (7.B.1 + 7.B.2)



Total of both in % (7.A + 7.B)

Total number of voting rights of issuer Resulting situation on the date on which threshold was crossed / reached

58,48 %

4,97 %

63,45 %

20 573 434 Position of previous notification (if applicable)

54,18 %



54,18 % Wer­bung Wer­bung Details 7. Notified details of the resulting situation: A: Voting rights attached to shares

ISIN Code Number of voting rights % of voting rights Direct

(Sec 130 BörseG 2018) Indirect

(Sec 133 BörseG 2018) Direct

(Sec 130 BörseG 2018) Indirect

(Sec 133 BörseG

2018) AT0000785555 12 031 400 58,48 % SUBTOTAL A 12 031 400 58,48 % B 1: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 1 BörseG 2018

Type of instrument

Expiration Date

Exercise Period Number of voting

rights that may be

acquired if the

instrument is exercised

% of voting rights Angebot gemäß §4 ÜbG 26.06.2026 26.06.2026 1 022 192 4,97 % SUBTOTAL B.1 1 022 192 4,97 % B 2: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 2 BörseG 2018 Type of instrument Expiration Date Exercise Period Physical /

Cash Settlement Number of

voting rights % of voting rights SUBTOTAL B.2 8. Information in relation to the person subject to the notification obligation: ? Person subject to the notification obligation is not controlled by any natural person or legal entity and does not control any other undertaking(s) holding directly or indirectly an interest in the (underlying) issuer. ? Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the financial/other instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural person or legal entity: No. Name Directly controlled by No. Shares held directly (%) Financial/other instruments held directly (%) Total of both (%) 1 B&C Privatstiftung 2 B&C Holding Österreich GmbH 1 4,97 % 4,97 % 3 B&C Industrieholding GmbH 2 4 B&C Holding GmbH 3 5 B&C Beteiligungsmanagement GmbH 4 6 Austrowaren HandelsgmbH 5 7 B&C Kratos Holding GmbH 6 4,18 % 4,18 % 8 B&C KB Holding GmbH 2 54,30 % 54,30 % 9. In case of proxy voting Date of general meeting: - Voting rights after general meeting: - is equivalent to - voting rights. 10. Sonstige Kommentare: Die B&C Holding Österreich GmbH hat am 17. April 2026 ein freiwilliges öffentliches Angebot gemäß §§ 4 ff Übernahmegesetz zum Erwerb sämtlicher ausstehender Aktien der Semperit Aktiengesellschaft Holding, die nicht im Besitz der B&C-Gruppe gehalten werden, veröffentlicht. Bis zum Ende der Annahmefrist wurden bei der Annahme- und Zahlstelle insgesamt Annahmeerklärungen bezüglich 1.022.192 Semperit Aktien eingereicht. Die Abwicklung des Angebots erfolgt spätestens am Freitag, den 26. Juni 2026. Die Annahmeerklärungen werden hiermit als Finanzinstrumente gemäß § 131 Abs 1 Z 1 BörseG gemeldet. (Dies ist eine Korrekturmeldung zur Meldung vom 16.06.2026.) Wien am 17.6.2026

17.06.2026 CET/CEST

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