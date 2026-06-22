EQS-PVR: Siemens AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Werte in diesem Artikel
|
EQS Voting Rights Announcement: Siemens Aktiengesellschaft
Werbung
Werbung
Notification of Major Holdings
1. Details of issuer
2. Reason for notification
3. Details of person subject to the notification obligation
4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
5. Date on which threshold was crossed or reached:
6. Total positions
7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)
Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
10. Other explanatory remarks:
Date
23.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Siemens Aktiengesellschaft
|Werner-von-Siemens-Str. 1
|80333 Munich
|Germany
|Internet:
|www.siemens.com
|End of News
|EQS News Service
|
2352048 23.06.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Siemens AG
Analysen zu Siemens AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.06.2026
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.2026
|Siemens Buy
|UBS AG
|16.06.2026
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|05.06.2026
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.05.2026
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.06.2026
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.2026
|Siemens Buy
|UBS AG
|16.06.2026
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|28.05.2026
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.2026
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.06.2026
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.05.2026
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.2026
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.2026
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.05.2026
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.05.2026
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.05.2026
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|27.03.2026
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.2026
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.01.2026
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen