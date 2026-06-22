EQS-PVR: Siemens AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
Werte in diesem Artikel
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EQS Stimmrechtsmitteilung: Siemens Aktiengesellschaft
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Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
23.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Siemens Aktiengesellschaft
|Werner-von-Siemens-Str. 1
|80333 München
|Deutschland
|Internet:
|www.siemens.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2352048 23.06.2026 CET/CEST
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Datum
|Rating
|Analyst
|18.06.2026
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.2026
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|16.06.2026
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|05.06.2026
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.05.2026
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.06.2026
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.2026
|Siemens Buy
|UBS AG
|16.06.2026
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|28.05.2026
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.2026
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|Datum
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|05.06.2026
|Siemens Sector Perform
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|Deutsche Bank AG
|14.05.2026
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
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|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.05.2026
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
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|13.02.2026
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|14.01.2026
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
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