EQS-PVR: Stabilus SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
Werte in diesem Artikel
|
EQS Voting Rights Announcement: Stabilus SE
Werbung
Publication of acquisition or disposal in respect of own shares
1. Details of issuer
2. Names of subsidiary undertakings or third persons
holding directly 3% or more shares, if different from 1.
3. Date on which threshold was crossed or reached
4. Share-position
5. Details
31.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Stabilus SE
|Wallersheimer Weg 100
|56070 Koblenz
|Germany
|Internet:
|https://group.stabilus.com
|LEI Code:
|529900JOSL94HJN4VZ28
|End of News
|EQS News Service
|
2387884 31.08.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf Stabilus
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Stabilus
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Stabilus Aktie News
Stabilus Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Stabilus nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.08.26
|Stabilus SE Buy
|Warburg Research
|04.08.26
|Stabilus SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|Stabilus SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Stabilus SE Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Stabilus SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)