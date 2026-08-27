EQS-PVR: Stabilus SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG
Werte in diesem Artikel
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EQS Stimmrechtsmitteilung: Stabilus SE
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Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien
1. Angaben zum Emittenten
2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n
mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.
3. Datum der Schwellenberührung
4. Aktienanteil
5. Einzelheiten
31.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Stabilus SE
|Wallersheimer Weg 100
|56070 Koblenz
|Deutschland
|Internet:
|https://group.stabilus.com
|LEI Code:
|529900JOSL94HJN4VZ28
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2387884 31.08.2026 CET/CEST
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Stabilus Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Stabilus nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.08.26
|Stabilus SE Buy
|Warburg Research
|04.08.26
|Stabilus SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|Stabilus SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Stabilus SE Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Stabilus SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)