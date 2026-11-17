EQS Stimmrechtsmitteilung: Ströer SE & Co. KGaA

Ströer SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



17.11.2026 / 12:36 CET/CEST

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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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1. Angaben zum Emittenten Name: Ströer SE & Co. KGaA Straße, Hausnr.: Ströer Allee 1 PLZ: 50999 Ort: Köln

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 529900MBF3N1ATE55378

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: UBS Group AG

Registrierter Sitz, Staat: Zürich, Schweiz

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.



5. Datum der Schwellenberührung: 11.11.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 2,94 % 0,14 % 3,08 % 55.161.050 letzte Mitteilung 3,03 % 0,21 % 3,23 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE0007493991 0 1.621.522 0,00 % 2,94 % Summe 1.621.522 2,94 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Rückrufsrecht verliehener Aktien Jederzeit 71.667 0,13 % Nutzungsrecht an Aktien Jederzeit 3.039 0,01 % Summe 74.706 0,14 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher UBS Group AG % % % UBS AG % % % UBS Asset Management AG % % % UBS Asset Management (Europe) S.A. % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG % % % UBS Asset Management AG % % % UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd % % % UBS Asset Management Holding Ltd % % % UBS Asset Management (UK) Ltd % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG % % % UBS Asset Management AG % % % UBS Asset Management Switzerland AG % % % UBS Fund Management (Switzerland) AG % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG % % % UBS Americas Holding LLC % % % UBS Americas Inc. % % % UBS Securities LLC % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG % % % UBS Switzerland AG % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:



Datum

16.11.2026

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)Datum der Hauptversammlung:Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:Datum

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