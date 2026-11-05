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EQS-PVR: SURTECO GROUP SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Werte in diesem Artikel
Aktien
SURTECO GROUP SE
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EQS Stimmrechtsmitteilung: SURTECO GROUP SE
SURTECO GROUP SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

05.11.2026 / 17:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: SURTECO GROUP SE
Straße, Hausnr.: Johan-Viktor-Bausch-Str. 2
PLZ: 86647
Ort: Buttenwiesen
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 52990096XE56IELO5P09

2. Grund der Mitteilung
  Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
X Sonstiger Grund:
Freiwillige Konzernmitteilung mit Schwellenberührung auf Ebene Tochterunternehmen aufgrund interner Umstrukturierung

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Natürliche Person (Vorname, Nachname): Kaindl Matthias
Geburtsdatum: 16.07.1986

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
BANASINO INVESTMENTS S.à r.l.

5. Datum der Schwellenberührung:
05.11.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 30,23 % 0,00 % 30,23 % 15505731
letzte Mitteilung 30,00 % 0,00 % 30,0032162 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE0005176903 0 4687196 0,00 % 30,23 %
Summe 4687196 30,23 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
    Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
      Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
Matthias Kaindl, Protektor der Banasino Foundation, der NARUSO STIFTUNG und der Betuva Stiftung % % %
Banasino Foundation / NARUSO STIFTUNG / Betuva Stiftung % % %
Banasino Establishment % % %
BANASINO INVESTMENTS S.à r.l. 30,23 % % 30,23 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
 

Datum
05.11.2026


05.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SURTECO GROUP SE
Johan-Viktor-Bausch-Str. 2
86647 Buttenwiesen
Deutschland
Internet: www.surteco.com
LEI Code: 52990096XE56IELO5P09

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2429520  05.11.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
14.08.15 SURTECO buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.07.15 SURTECO buy equinet AG
18.05.15 SURTECO buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.05.15 SURTECO buy Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
15.05.15 SURTECO buy equinet AG

Information

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