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EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

25.06.26 18:02 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
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EQS Stimmrechtsmitteilung: SUSS MicroTec SE
SUSS MicroTec SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

25.06.2026 / 18:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: SUSS MicroTec SE
Straße, Hausnr.: Schleissheimer Strasse 90
PLZ: 85748
Ort: Garching
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 529900C3KRUTSYDK7N87

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
  Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: Van Lanschot Kempen Investment Management N.V.
Registrierter Sitz, Staat: Amsterdam, Niederlande

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
 

5. Datum der Schwellenberührung:
24.06.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 2,97 % 0,00 % 2,97 % 19.115.538
letzte Mitteilung 4,99 % 0 % 4,99 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000A1K0235 0 567.977 0,00 % 2,97 %
Summe 567.977 2,97 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
    Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
      Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
X Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
  Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
 

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
 

Datum
25.06.2026


25.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SUSS MicroTec SE
Schleissheimer Strasse 90
85748 Garching
Deutschland
Internet: www.suss.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2354310  25.06.2026 CET/CEST

Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

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22.06.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) VerkaufenDZ BANK
19.06.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.06.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJefferies & Company Inc.
18.05.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJefferies & Company Inc.
12.05.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
19.06.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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12.05.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyUBS AG
08.05.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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11.05.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HaltenDZ BANK
08.05.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldDeutsche Bank AG
08.05.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldWarburg Research
30.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldDeutsche Bank AG
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.06.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) VerkaufenDZ BANK
31.03.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) VerkaufenDZ BANK
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) VerkaufenDZ BANK
08.05.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG
21.01.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG

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