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EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Werte in diesem Artikel
Aktien
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
83.00 EUR 2.80 EUR 3.49 %
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EQS Stimmrechtsmitteilung: SUSS MicroTec SE
SUSS MicroTec SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

12.08.2026 / 18:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: SUSS MicroTec SE
Straße, Hausnr.: Schleissheimer Strasse 90
PLZ: 85748
Ort: Garching
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 529900C3KRUTSYDK7N87

2. Grund der Mitteilung
  Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
X Sonstiger Grund:
Die Mitteilung wurde durch die Einreichung einer Unabhängigkeitserklärung ausgelöst.

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: JANUS HENDERSON UK (HOLDINGS) LIMITED
Registrierter Sitz, Staat: London, Großbritannien

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
 

5. Datum der Schwellenberührung:
30.06.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 0,00 % 0,00 % 0,00 % 19.115.538
letzte Mitteilung 4,99857 % 0,00 % 4,99857 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000A1K0235 0 0 0,00 % 0,00 %
Summe 0 0,00 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
    Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
      Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
X Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
  Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
 

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
Diese Mitteilung erfolgt aufgrund einer Konzernumstrukturierung im Zusammenhang mit einer Going-Private-Transaktion. 

Datum
10.08.2026


12.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SUSS MicroTec SE
Schleissheimer Strasse 90
85748 Garching
Deutschland
Internet: www.suss.com
LEI Code: 529900C3KRUTSYDK7N87

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2380370  12.08.2026 CET/CEST

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DatumRatingAnalyst
07.08.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Verkaufen DZ BANK
07.08.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Deutsche Bank AG
07.08.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Warburg Research
06.08.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Jefferies & Company Inc.