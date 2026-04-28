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EQS-PVR: Symrise AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

29.04.26 19:08 Uhr
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Symrise AG
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EQS Stimmrechtsmitteilung: Symrise AG
Symrise AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

29.04.2026 / 19:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: Symrise AG
Straße, Hausnr.: Mühlenfeldstraße 1
PLZ: 37603
Ort: Holzminden
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 529900D82I6R9601CF26

2. Grund der Mitteilung
  Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
X Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
  Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: The Goldman Sachs Group, Inc.
Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, DE, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
 

5. Datum der Schwellenberührung:
24.04.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 0,31 % 5,16 % 5,48 % 139772054
letzte Mitteilung 1,31 % 4,49 % 5,81 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000SYM9999 0 224303 0 % 0,16 %
US87155N1090 0 215697 0 % 0,15 %
Summe 440000 0,31 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Right To Recall Open 1728098 1,24 %
Right Of Use Open 3605683 2,58 %
    Summe 5333781 3,82 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Swap 22.04.2036 Bar 1770768 1,27 %
Call Warrant 31.12.2030 Bar 55747 0,04 %
Put Option 19.06.2026 Physisch 55000 0,04 %
      Summe 1881515 1,35 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
GSAM Holdings LLC % % %
Goldman Sachs Asset Management, L.P. % % %
- % % %
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
Goldman Sachs Bank USA % % %
Goldman Sachs Bank Europe SE % % %
- % % %
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
Folio Financial, Inc. % % %
Folio Investments, Inc. % % %
- % % %
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
Goldman Sachs & Co. LLC % % %
- % % %
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
Goldman Sachs (UK) L.L.C. % % %
Goldman Sachs Group UK Limited % % %
Goldman Sachs International % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:

Datum
29.04.2026


29.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet: www.symrise.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2318340  29.04.2026 CET/CEST

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