EQS-PVR: TeamViewer SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Stimmrechtsmitteilung: TeamViewer SE
TeamViewer SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
19.05.2026 / 18:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
|Name:
|TeamViewer SE
|Straße, Hausnr.:
|Bahnhofsplatz 2
|PLZ:
|73033
|Ort:
|Göppingen
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|3912000FZ0R0KEK9JS42
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|
|Sonstiger Grund:
4. Namen der Aktionäre
|Juristische Person: The Goldman Sachs Group, Inc.
Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, DE, Vereinigte Staaten von Amerika
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|0,71 %
|4,55 %
|5,26 %
|163500000
|letzte Mitteilung
|0,67 %
|4,32 %
|4,99 %
|/
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|ISIN
|absolut
|in %
|
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|US87816Y1064
|0
|10
|0 %
|0,000006 %
|DE000A2YN900
|0
|1158509
|0 %
|0,71 %
|Summe
|1158519
|0,71 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Right To Recall
|Open
|
|3359104
|2,05 %
|Right Of Use
|Open
|
|1200433
|0,73 %
|Swap
|24.09.2027
|
|119593
|0,07 %
|Call Warrant
|24.09.2027
|
|100886
|0,06 %
|
|
|Summe
|4780016
|2,92 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Call Warrant
|31.12.2030
|
|Bar
|854857
|0,52 %
|Swap
|14.05.2036
|
|Bar
|1809145
|1,11 %
|
|
|
|Summe
|2664002
|1,63 %
|
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|The Goldman Sachs Group, Inc.
| %
| %
| %
|GSAM Holdings LLC
| %
| %
| %
|Goldman Sachs Asset Management, L.P.
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|The Goldman Sachs Group, Inc.
| %
| %
| %
|GSAM Holdings LLC
| %
| %
| %
|Goldman Sachs Asset Management Holdings LLC
| %
| %
| %
|Goldman Sachs Asset Management UK Holdings I Ltd
| %
| %
| %
|Goldman Sachs Asset Management UK Holdings II Ltd
| %
| %
| %
|Goldman Sachs Asset Management Holdings I B.V. / Goldman Sachs Asset Management Holdings II B.V.
| %
| %
| %
|Goldman Sachs Asset Management Holdings B.V.
| %
| %
| %
|Goldman Sachs Asset Management International Holdings B.V.
| %
| %
| %
|Goldman Sachs Asset Management B.V.
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|The Goldman Sachs Group, Inc.
| %
| %
| %
|Goldman Sachs Bank USA
| %
| %
| %
|Goldman Sachs Bank Europe SE
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|The Goldman Sachs Group, Inc.
| %
| %
| %
|Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|The Goldman Sachs Group, Inc.
| %
| %
| %
|Goldman Sachs & Co. LLC
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|The Goldman Sachs Group, Inc.
| %
| %
| %
|Goldman Sachs (UK) L.L.C.
| %
| %
| %
|Goldman Sachs Group UK Limited
| %
| %
| %
|Goldman Sachs International
| %
| %
| %
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
| %
| %
| %
Datum
19.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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