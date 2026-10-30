EQS-PVR: TUI AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Stimmrechtsmitteilung: TUI AG
TUI AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
30.10.2026 / 14:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
|Name:
|TUI AG
|Straße, Hausnr.:
|Karl-Wiechert-Allee 23
|PLZ:
|30625
|Ort:
|Hannover
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|529900SL2WSPV293B552
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|
|Sonstiger Grund:
4. Namen der Aktionäre
|Juristische Person: Pale Fire Capital SE
Registrierter Sitz, Staat: Praha, Tschechische Republik
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Pale Fire Capital SICAV a.s.
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|5,15 %
|0,00 %
|5,15 %
|507431033
|letzte Mitteilung
|3,0046 %
|0 %
|3,0046 %
|/
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|ISIN
|absolut
|in %
|
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE000TUAG505
|0
|26157021
|0,00 %
|5,15 %
|Summe
|26157021
|5,15 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|
|
|
|0
|0,00 %
|
|
|Summe
|0
|0,00 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|
|
|
|
|0
|0,00 %
|
|
|
|Summe
|0
|0,00 %
|
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|Pale Fire Capital SE
| %
| %
| %
|Pale Fire Capital SICAV a.s.
|5,15 %
| %
|5,15 %
|-
| %
| %
| %
|Pale Fire Capital SE
| %
| %
| %
|Pale Fire Capital investicní spolecnost a.s.
| %
| %
| %
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
| %
| %
| %
|Die Aktien werden von zwei Teilfonds der Pale Fire Capital SICAV a.s. („PFC SICAV“) gehalten, einem Fonds für qualifizierte Anleger mit Sitz in Tschechien. Die Pale Fire Capital investicní spolecnost a.s. („PFC IS“) ist die Investmentmanagerin der PFC SICAV. Die Pale Fire Capital SE („PFC SE“) hält 100 % der Gründeraktien der PFC SICAV sowie 100 % der Anteile an PFC IS. PFC SE hat keinen kontrollierenden Anteilseigner.
Datum
30.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TUI AG
|
|Karl-Wiechert-Allee 23
|
|30625 Hannover
|
|Deutschland
|Internet:
|www.tuigroup.com
|LEI Code:
|529900SL2WSPV293B552
|
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2425662 30.10.2026 CET/CEST
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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden
7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten.
Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige
Anlagestrategien geeignet.
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