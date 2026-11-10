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EQS-PVR: Vossloh Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vossloh AG
51.45 EUR 0.40 EUR 0.78 %
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EQS Stimmrechtsmitteilung: Vossloh Aktiengesellschaft
Vossloh Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

10.11.2026 / 16:32 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: Vossloh Aktiengesellschaft
Straße, Hausnr.: Vosslohstr. 4
PLZ: 58791
Ort: Werdohl
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 5299003HAEOUVX3HWX43

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
  Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: Wellington Management Group LLP
Registrierter Sitz, Staat: Boston, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
 

5. Datum der Schwellenberührung:
04.11.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 5.26 % 0.03 % 5.29 % 19320597
letzte Mitteilung 4.64 % 0.02 % 4.66 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE0007667107 0 1016540 0.00 % 5.26 %
Summe 1016540 5.26 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0.00 %
    Summe 0 0.00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Equity Swap 05.05.2028 05.05.2028 Cash settlement 4092 0.02 %
Equity Swap 20.05.2033 20.05.2033 Cash settlement 664 0 %
Equity Swap 15.05.2033 15.05.2033 Cash settlement 247 0 %
      Summe 5003 0.03 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
Wellington Management Group LLP % % %
Wellington Group Holdings LLP % % %
Wellington Investment Advisors Holdings LLP % % %
Wellington Management Global Holdings, Ltd. % % %
Wellington Management International Ltd. 3.11 % % %
- % % %
Wellington Management Group LLP % % %
Wellington Group Holdings LLP % % %
Wellington Management Funds Holdings LLP % % %
Wellington Alternative Investments LLC % % %
Wellington Global Multi-Strategy Master Fund (Cayman) L.P. % % %
- % % %
Wellington Management Group LLP % % %
Wellington Group Holdings LLP % % %
Wellington Management Funds Holdings LLP % % %
Wellington Alternative Investments LLC % % %
Wellington Global Multi-Strategy Fund, L.P. % % %
- % % %
Wellington Management Group LLP % % %
Wellington Group Holdings LLP % % %
Wellington Investment Advisors Holdings LLP % % %
Wellington Management Company LLP 4.32 % % %
Wellington Global Multi-Strategy Fund % % %
- % % %
Wellington Management Group LLP % % %
Wellington Group Holdings LLP % % %
Wellington Management Funds Holdings LLP % % %
Wellington Alternative Investments LLC % % %
Wellington Master Emerging Alternatives Fund (Cayman) L.P. % % %
- % % %
Wellington Management Group LLP % % %
Wellington Group Holdings LLP % % %
Wellington Management Funds Holdings LLP % % %
Wellington Alternative Investments LLC % % %
Wellington Strategic European Equity Long/Short Master Fund (Cayman) L.P. % % %
- % % %
Wellington Management Group LLP % % %
Wellington Group Holdings LLP % % %
Wellington Management Funds Holdings LLP % % %
Wellington Alternative Investments LLC % % %
Wellington Strategic European Equity Long/Short Fund (Cayman) L.P. % % %
- % % %
Wellington Management Group LLP % % %
Wellington Group Holdings LLP % % %
Wellington Management Funds Holdings LLP % % %
Wellington Alternative Investments LLC % % %
Wellington Strategic European Equity Long/Short Fund, L.P. % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
 

Datum
10.11.2026


10.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Vossloh Aktiengesellschaft
Vosslohstr. 4
58791 Werdohl
Deutschland
Internet: www.vossloh.com
LEI Code: 5299003HAEOUVX3HWX43

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2432034  10.11.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
23.10.26 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
23.10.26 Vossloh Hold Warburg Research
22.10.26 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.26 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
02.10.26 Vossloh Buy Deutsche Bank AG

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