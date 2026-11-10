EQS-PVR: Vossloh Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Vossloh Aktiengesellschaft

Vossloh Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



10.11.2026 / 16:32 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Werbung Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: Vossloh Aktiengesellschaft Straße, Hausnr.: Vosslohstr. 4 PLZ: 58791 Ort: Werdohl

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 5299003HAEOUVX3HWX43

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Wellington Management Group LLP

Registrierter Sitz, Staat: Boston, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.



5. Datum der Schwellenberührung: 04.11.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 5.26 % 0.03 % 5.29 % 19320597 letzte Mitteilung 4.64 % 0.02 % 4.66 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE0007667107 0 1016540 0.00 % 5.26 % Summe 1016540 5.26 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0.00 % Summe 0 0.00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Equity Swap 05.05.2028 05.05.2028 Cash settlement 4092 0.02 % Equity Swap 20.05.2033 20.05.2033 Cash settlement 664 0 % Equity Swap 15.05.2033 15.05.2033 Cash settlement 247 0 % Summe 5003 0.03 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Investment Advisors Holdings LLP % % % Wellington Management Global Holdings, Ltd. % % % Wellington Management International Ltd. 3.11 % % % - % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Alternative Investments LLC % % % Wellington Global Multi-Strategy Master Fund (Cayman) L.P. % % % - % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Alternative Investments LLC % % % Wellington Global Multi-Strategy Fund, L.P. % % % - % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Investment Advisors Holdings LLP % % % Wellington Management Company LLP 4.32 % % % Wellington Global Multi-Strategy Fund % % % - % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Alternative Investments LLC % % % Wellington Master Emerging Alternatives Fund (Cayman) L.P. % % % - % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Alternative Investments LLC % % % Wellington Strategic European Equity Long/Short Master Fund (Cayman) L.P. % % % - % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Alternative Investments LLC % % % Wellington Strategic European Equity Long/Short Fund (Cayman) L.P. % % % - % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Alternative Investments LLC % % % Wellington Strategic European Equity Long/Short Fund, L.P. % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:



Datum

10.11.2026

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)Datum der Hauptversammlung:Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:Datum

10.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News