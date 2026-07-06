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EQS-PVR: Vulcan Energy Resources Limited: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vulcan Energy
1.84 EUR 0.00 EUR 0.11 %
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EQS Stimmrechtsmitteilung: Vulcan Energy Resources Limited
Vulcan Energy Resources Limited: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

07.07.2026 / 16:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: Vulcan Energy Resources Limited
Straße, Hausnr.: Unit 1, Level 11, 1 Spring Street
PLZ: WA 6000
Ort: Perth
Australien
Legal Entity Identifier (LEI): 8945006OYFHQ9HE4XE54

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
  Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: STATE STREET CORPORATION
Registrierter Sitz, Staat: Boston, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
 

5. Datum der Schwellenberührung:
01.07.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 3,01 % 0,00 % 3,01 % 478.660.737
letzte Mitteilung 2,90 % 0,00 % 2,90 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
AU0000066086 0 14.415.933 0,00 % 3,01 %
Summe 14.415.933 3,01 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
    Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
      Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
STATE STREET CORPORATION % % %
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY % % %
STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY % % %
- % % %
STATE STREET CORPORATION % % %
STATE STREET GLOBAL ADVISORS, INC. % % %
STATE STREET GLOBAL ADVISORS, AUSTRALIA, LIMITED % % %
- % % %
STATE STREET CORPORATION % % %
STATE STREET GLOBAL ADVISORS, INC. % % %
SSGA FUNDS MANAGEMENT % % %
- % % %
STATE STREET CORPORATION % % %
STATE STREET GLOBAL ADVISORS, INC. % % %
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INTERNATIONAL HOLDINGS INC. % % %
STATE STREET GLOBAL ADVISORS SWITZERLAND HOLDINGS GMBH % % %
STATE STREET GLOBAL ADVISORS EUROPE LIMITED % % %
- % % %
STATE STREET CORPORATION % % %
STATE STREET GLOBAL ADVISORS, INC. % % %
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INTERNATIONAL HOLDINGS INC. % % %
STATE STREET GLOBAL ADVISORS SWITZERLAND HOLDINGS GMBH % % %
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LIMITED % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
 

Datum
07.07.2026


07.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Vulcan Energy Resources Limited
Unit 1, Level 11, 1 Spring Street
WA 6000 Perth
Australien
Internet: www.v-er.eu

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2361928  07.07.2026 CET/CEST

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