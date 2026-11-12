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EQS-PVR: Wacker Neuson SE: Korrektur einer Veröffentlichung vom 05.05.2022 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wacker Neuson SE
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EQS Stimmrechtsmitteilung: Wacker Neuson SE
Wacker Neuson SE: Korrektur einer Veröffentlichung vom 05.05.2022 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

12.11.2026 / 16:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: Wacker Neuson SE
Straße, Hausnr.: Preußenstr. 41
PLZ: 80809
Ort: München
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 529900RJL86244E1I652

2. Grund der Mitteilung
  Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
X Sonstiger Grund:
Beendigung des acting in concert zum Ablauf des 30.04.2022

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Natürliche Person (Vorname, Nachname): Johann Neunteufel
Geburtsdatum: 08.02.1951

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
NEUSON Forest GmbH

5. Datum der Schwellenberührung:
01.05.2022

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 25,42 % 0,33 % 25,75 % 70140000
letzte Mitteilung 63,39 % n/a % n/a % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000WACK012 10 17826198 0,00 % 25,42 %
Summe 17826208 25,42 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
    Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Vorkaufsrechte n/a n/a Physisch 234743 0,33 %
      Summe 234743 0,33 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
Johann Neunteufel % % %
PIN Privatstiftung % % %
NEUSON Forest GmbH 25,42 % % 25,42 %
NEUSON Industries GmbH % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
 

Datum
11.11.2026


12.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Wacker Neuson SE
Preußenstr. 41
80809 München
Deutschland
Internet: www.wackerneusongroup.com
LEI Code: 529900RJL86244E1I652

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2434026  12.11.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
08:46 Wacker Neuson SE Hold Jefferies & Company Inc.
20.10.26 Wacker Neuson SE Buy Warburg Research
26.08.26 Wacker Neuson SE Hold Jefferies & Company Inc.
17.08.26 Wacker Neuson SE Buy Warburg Research
07.05.26 Wacker Neuson SE Buy Warburg Research

Information

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