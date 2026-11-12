EQS-PVR: Wacker Neuson SE: Korrektur einer Veröffentlichung vom 05.05.2022 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Wacker Neuson SE

Wacker Neuson SE: Korrektur einer Veröffentlichung vom 05.05.2022 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



12.11.2026 / 16:18 CET/CEST

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1. Angaben zum Emittenten Name: Wacker Neuson SE Straße, Hausnr.: Preußenstr. 41 PLZ: 80809 Ort: München

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 529900RJL86244E1I652

2. Grund der Mitteilung Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte X Sonstiger Grund:

Beendigung des acting in concert zum Ablauf des 30.04.2022

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Johann Neunteufel

Geburtsdatum: 08.02.1951

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

NEUSON Forest GmbH



5. Datum der Schwellenberührung: 01.05.2022

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 25,42 % 0,33 % 25,75 % 70140000 letzte Mitteilung 63,39 % n/a % n/a % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE000WACK012 10 17826198 0,00 % 25,42 % Summe 17826208 25,42 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Vorkaufsrechte n/a n/a Physisch 234743 0,33 % Summe 234743 0,33 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher Johann Neunteufel % % % PIN Privatstiftung % % % NEUSON Forest GmbH 25,42 % % 25,42 % NEUSON Industries GmbH % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:



Datum

11.11.2026

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)Datum der Hauptversammlung:Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:Datum

12.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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