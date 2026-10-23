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EQS-PVR: Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wienerberger AG
16.25 EUR 0.29 EUR 1.82 %
Charts | News | Analysen

EQS Stimmrechtsmitteilung: Wienerberger AG
Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

23.10.2026 / 15:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

 

Zurich, Switzerland,  23.10.2026

 

Überblick

? Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten,
wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

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1. Emittent: Wienerberger AG

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
Sonstiges

3. Meldepflichtige Person
Name: UBS Group AG
Sitz: Zurich
Staat: Switzerland

4. Namen der Aktionäre:  

5. Datum der Schwellenberührung: 21.10.2026

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6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

   
Prozentanteile
der Stimmrechte,
die zu Aktien
gehören (7.A)		 Prozentanteile der
Stimmrechte, die die
Finanz-/sonstigen
Instrumente
repräsentieren (7.B.1 +
7.B.2)		  
 
Summe von
7.A + 7.B in %		  
Gesamtzahl der
Stimmrechte des
Emittenten
Situation am
Tag der
Schwellenberührung		  
0,55 %		  
3,65 %		  
4,20 %		  
109 497 697
Situation in der
vorherigen Meldung
(sofern anwendbar)		  
0,88 %		  
3,61 %		  
4,49 %		  

 

 

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

 

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien		 Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
Direkt
(§ 130 BörseG
2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)		 Direkt
(§ 130 BörseG
2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
AT0000831706   602 835   0,55 %
Subsumme A 602 835 0,55 %

 

 

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments
Verfalldatum
Ausübungsfrist		 Anzahl der Stimmrechte
die erworben werden
können
Prozentanteil der
Stimmrechte
Right of use over
shares		 n/a At any time 13 003 0,01 %
Right to Recall of
Lent shares		 n/a At any time 2 720 601 2,48 %
ADR(US9676621074) n/a At any time 13 0,00 %
    Subsumme B.1 2 733 617 2,50 %

 

 

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
Art des
Instruments		 Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder
Cash Settlement		 Anzahl der
Stimmrechte		 Prozentanteil
der
Stimmrechte
Swaps on Baskets 28/07/2027 -
16/07/2029		 n/a Cash 1 262 802 1,15 %
      Subsumme B.2 1 262 802 1,15 %

 

 

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen
Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt
Instrumente am Emittenten hält.

? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-
/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden
natürlichen oder juristischen Person:

Ziffer Name Direkt kontrolliert
durch Ziffer		 Direkt gehaltene
Stimmrechte in  
Aktien (%)		 Direkt gehaltene  
Finanz-
/sonstige
Instrumente (%)		 Total von beiden
(%)
1 UBS Group AG        
2 UBS AG 1      
3 UBS Switzerland
AG		 2      
4 UBS Asset
Management AG		 2      
5 UBS Asset
Management
Switzerland AG		 4      
6 UBS Fund
Management
(Switzerland) AG		 5      
7 UBS Americas
Holding LLC		 2      
8 UBS Americas
Inc.		 7      
9 UBS Asset
Management
(Americas) LLC		 8      
10 UBS Asset
Management
(Europe) S.A.		 4      
11 UBS Asset
Management
(Singapore) Ltd		 4      
12 UBS Securities
LLC		 8      
           

 

 

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

 

10. Sonstige Kommentare:

Voluntary notification with triggered threshold on subsidiary level.

 

 Zurich, Switzerland am  23.10.2026

 


23.10.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Wienerberger AG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien
Österreich
Internet: www.wienerberger.com
LEI Code: 529900VXIFBHO0SW2I31

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2421370  23.10.2026 CET/CEST

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Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
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Datum Rating Analyst
22.11.12 Wienerberger neutral UBS AG
12.10.12 Wienerberger neutral Exane-BNP Paribas SA
12.09.12 Wienerberger neutral Exane-BNP Paribas SA
23.08.12 Wienerberger neutral Citigroup Corp.
23.08.12 Wienerberger neutral Exane-BNP Paribas SA

Information

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