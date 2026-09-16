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EQS-PVR: ZEAL Network SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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ZEAL Network SE
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EQS Stimmrechtsmitteilung: ZEAL Network SE
ZEAL Network SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

16.09.2026 / 14:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Am 16. September 2026 erhielten wir die folgende Mitteilung von Herrn Oliver Jaster:

Im Rahmen einer Konzernstimmrechtsmitteilung (§ 37 WpHG) von Herrn Oliver Jaster vom 2. September 2026 ist mitgeteilt worden, dass die von der aequitas trust GmbH & Co. KG und der aequitas GmbH (zusammen die 'Mitteilenden Unternehmen') gehaltenen und ihnen zugerechneten Stimmrechte bzgl. der ZEAL Network SE 36,32 % betragen und dementsprechend die von den Mitteilenden Unternehmen gehaltenen und ihnen zugerechneten Stimmrechtsanteile an der ZEAL Network SE die Schwelle von 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 % und 50 % überschritten haben. 

Vor diesem Hintergrund teilen die Mitteilenden Unternehmen der ZEAL Network SE hiermit gemäß § 43 Absatz 1 WpHG Folgendes mit: 

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1. Mit dem Erwerb verfolgte Ziele 

a) Der Erwerb von Stimmrechten an der ZEAL Network SE beruht auf einer konzerninternen Umstrukturierung. Mit der Beteiligung an der ZEAL Network SE werden strategische Ziele verfolgt. 

b) Sollte sich die Möglichkeit zum Erwerb oder zur anderweitigen Erlangung weiterer Stimmrechte an der ZEAL Network SE ergeben, beabsichtigen die Mitteilenden Unternehmen, diese zu prüfen und, wenn die Mitteilenden Unternehmen im Rahmen der Prüfung zu einem positiven Ergebnis gelangen, wahrzunehmen. 

c) Die Aktien an der ZEAL Network SE werden den Mitteilenden Unternehmen über ihre Tochterunternehmen sowie aufgrund einer Stimmpoolingvereinbarung zwischen Tochterunternehmen der Mitteilenden Unternehmen und anderen, ebenfalls von Herrn Oliver Jaster kontrollierten Gesellschaften in erheblichem Umfang zugerechnet. Die Mitteilenden Unternehmen streben an, dass die Parteien der Stimmpoolingvereinbarung im Aufsichtsrat der ZEAL Network SE weiterhin in einem Umfang vertreten sind, der ihrer insgesamt an der ZEAL Network SE gehaltenen Beteiligung angemessen ist. Eine darüberhinausgehende Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der ZEAL Network SE wird nicht angestrebt. 

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d) Die Mitteilenden Unternehmen streben keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der ZEAL Network SE an. 

2. Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel 

Die Überschreitung der Stimmrechtsschwellen durch die Mitteilenden Unternehmen beruht auf einer konzerninternen Umstrukturierung. Im Rahmen dieser konzerninternen Umstrukturierung wurden keine Mittel für den Erwerb von Stimmrechten aufgewendet. 


16.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ZEAL Network SE
Straßenbahnring 11
20251 Hamburg
Deutschland
Internet: www.zealnetwork.de
LEI Code: 391200EIRBXU4TUMMQ46

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2400338  16.09.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
22.03.24 ZEAL Network SE Buy Warburg Research
20.03.24 ZEAL Network SE Buy Jefferies & Company Inc.
13.11.23 ZEAL Network SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.11.23 ZEAL Network SE Buy Jefferies & Company Inc.
16.08.23 ZEAL Network SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

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