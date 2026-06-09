EQS-WpÜG: Übernahmeangebot / Zielgesellschaft: Hugo Boss AG; Bieter: Frasers Group plc

EQS-WpÜG: Frasers Group plc / Übernahmeangebot

Übernahmeangebot / Zielgesellschaft: HUGO BOSS AG; Bieter: Frasers Group plc



10.06.2026 / 18:20 CET/CEST

Veröffentlichung einer WpÜG-Mitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Bieter verantwortlich.





NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, BEKANNTMACHUNG ODER VERBREITUNG (WEDER GANZ NOCH TEILWEISE) IN, NACH ODER AUS EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIES GEGEN DIE GESETZE EINER SOLCHEN JURISDIKTION VERSTOSSEN WÜRDE

Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots

gemäß § 10 Abs. 1 und 3 in Verbindung mit §§ 29, 34 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG)

Bieterin:

Frasers Group plc

Unit A

Brook Park East

Shirebrook

Wer­bung Wer­bung

NG20 8RY

Vereinigtes Königreich

eingetragen in England und Wales unter der Unternehmens-Nr. 06035106

Zielgesellschaft:

HUGO BOSS AG

Holy-Allee 3

72555 Metzingen

Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 360610

ISIN DE000A1PHFF7 | WKN: A1PHFF

Wer­bung Wer­bung

Angaben der Bieterin:

Die Frasers Group („Frasers“) hat heute entschieden, den Aktionären der HUGO BOSS AG („HUGO BOSS“) im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots (das „Angebot“) anzubieten, alle auf den Namen lautenden, nennwertlosen Stammaktien der HUGO BOSS, jede mit einem rechnerischen Anteil von EUR 1,00 am Grundkapital von HUGO BOSS (ISIN DE000A1PHFF7) (die „HUGO BOSS-Aktien“), die nicht unmittelbar von Frasers gehalten werden, zu erwerben.

Frasers beabsichtigt, eine Geldleistung in Höhe von EUR 38,00 je HUGO BOSS-Aktie anzubieten.

Das Angebot wird zu den in der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu gestattenden Angebotsunterlage (die „Angebotsunterlage“) festgelegten Bedingungen und Konditionen erfolgen. Die Angebotsunterlage (auf Deutsch sowie eine unverbindliche englischsprachige Übersetzung), welche die detaillierten Bestimmungen und Bedingungen des Angebots sowie weitere damit im Zusammenhang stehende Informationen enthält, wird im Internet unter https://www.fg-germany.com veröffentlicht. Darüber hinaus wird ein Hinweis auf die Veröffentlichung der Angebotsunterlage im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Der Vollzug des Angebots wird unter dem Vorbehalt der erforderlichen fusionskontrollrechtlichen Freigaben stehen, die in der Angebotsunterlage näher erläutert werden. Das Angebot wird keiner Mindestannahmeschwelle unterliegen.

Wichtiger Hinweis:

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Andienung von Aktien von HUGO BOSS oder Frasers dar. Die endgültigen Bedingungen und Konditionen des Angebots sowie die weiteren das Angebot betreffenden Bestimmungen werden in der Angebotsunterlage veröffentlicht, nachdem die BaFin die Veröffentlichung der Angebotsunterlage gestattet hat. Frasers behält sich das Recht vor, im gesetzlich zulässigen Rahmen in den endgültigen Bestimmungen und Konditionen des Angebots von den hier dargestellten grundlegenden Konditionen abzuweichen.

Anleger und Inhaber von HUGO BOSS-Aktien werden nachdrücklich aufgefordert, die Angebotsunterlage sowie alle weiteren Unterlagen im Zusammenhang mit dem Angebot unverzüglich nach deren Veröffentlichung zu lesen, da diese wichtige Informationen enthalten werden. Sofern angebracht, wird darüber hinaus empfohlen, unabhängigen Rat einzuholen, um eine sachkundige Bewertung des Inhalts der Angebotsunterlage und des Angebots zu erhalten.

Das Angebot bezieht sich auf Aktien einer deutschen Aktiengesellschaft und unterliegt den gesetzlichen Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland über die Durchführung eines solchen Angebots sowie bestimmten Bestimmungen des US-amerikanischen Wertpapierrechts, die auf grenzüberschreitende Übernahmeangebote anwendbar sind. Jeder auf Grundlage dieses Angebots geschlossene Vertrag unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist nach diesen Vorschriften auszulegen.

Soweit es nach anwendbarem Recht zulässig ist und in Übereinstimmung mit deutscher Marktpraxis erfolgt, können Frasers und/oder mit Frasers gemeinsam handelnde Personen im Sinne von § 2 Abs. 5 Satz 1 und 3 WpÜG oder für Frasers handelnde Broker HUGO BOSS-Aktien außerhalb des Angebots während oder nach Ablauf der Annahmefrist unmittelbar oder mittelbar erwerben oder Vereinbarungen zum Erwerb von HUGO BOSS-Aktien abschließen, sei es an der Börse oder außerhalb der Börse. Das Gleiche gilt für andere Wertpapiere, die unmittelbar in HUGO BOSS-Aktien wandelbar sind, in HUGO BOSS-Aktien umgetauscht werden können oder Optionsrechte auf HUGO BOSS-Aktien gewähren. Solche Erwerbe können zu Marktpreisen an der Börse oder zu individuell ausgehandelten Bedingungen außerhalb der Börse erfolgen. Erfolgen entsprechende Erwerbe oder Erwerbsvereinbarungen, werden diese außerhalb der Vereinigten Staaten getätigt und entsprechen den anwendbaren deutschen gesetzlichen Vorschriften, insbesondere dem WpÜG; die im Angebot gebotene Gegenleistung ist gegebenenfalls auf einen außerhalb des Angebots gezahlten höheren Erwerbspreis anzuheben. Informationen zu solchen Erwerben oder Erwerbsvereinbarungen werden unter Angabe der Zahl erworbener oder zu erwerbender HUGO BOSS-Aktien und der gewährten oder vereinbarten Gegenleistung gemäß den einschlägigen deutschen gesetzlichen Vorschriften, insbesondere nach § 23 Abs. 2 WpÜG i.V.m. § 14 Abs. 3 Satz 1 WpÜG, im Bundesanzeiger und, sofern nach ausländischem Recht erforderlich, in englischer Sprache über ein elektronisches Verbreitungssystem veröffentlicht. Diese Informationen werden auch auf der Internetseite von Frasers unter https://www.fg-germany.com in deutscher Sprache sowie in einer unverbindlichen englischen Übersetzung veröffentlicht.

Shirebrook, Vereinigtes Königreich, 10. Juni 2026

Frasers Group plc