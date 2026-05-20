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Equal Weight

Evonik-Aktie leichter: Barclays hebt Kursziel an, senkt aber Empfehlung

21.05.26 09:30 Uhr
Evonik-Aktie nach Rally ausgebremst: Barclays zieht die Notbremse | finanzen.net

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Evonik von 17 auf 18 Euro angehoben, die seit März deutlich erholten Aktien aber von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Evonik AG
16,87 EUR -0,17 EUR -1,00%
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Anil Shenoy hält die Evonik-Bewertung nun für fair, wie er am Mittwoch schrieb. Der Ergebnisauftrieb durch die Verwerfungen im Zuge des Nahost-Kriegs sei eingepreist./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 14:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:00

Auf XETRA verliert die Evonik-Aktie zeitweise 0,24 Prozent auf 16,89 Euro.

LONDON (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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Analysen zu Evonik AG

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08:01Evonik Equal WeightBarclays Capital
20.05.2026Evonik BuyJefferies & Company Inc.
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22.04.2026Evonik SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.04.2026Evonik SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.03.2026Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.
12.02.2026Evonik SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.2026Evonik SellGoldman Sachs Group Inc.

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