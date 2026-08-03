Equal Weight-Note für HOCHTIEF-Aktie: Neue Analyse von Barclays Capital

Aktie unter der Lupe

04.08.26 10:19 Uhr

Barclays Capital hat eine sorgfältige Analyse der HOCHTIEF-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hochtief von 493 auf 487 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Katherine Hearne passte ihre Schätzungen für den Baukonzern und seine spanische Mutter ACS am Montag an die starken Resultate des zweiten Quartals an. Mit Blick auf Hochtief hob sie die Outperformance der US-Tochter Turner aufgrund des Wachstums im Geschäft mit KI-Rechenzentren hervor.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der HOCHTIEF-Aktie zur Zeit der Analyse

Die HOCHTIEF-Aktie konnte um 10:02 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 453,20 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 7,46 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.267 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer. Das Papier stieg seit Jahresanfang 2026 um 36,5 Prozent. Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 17:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 18:02 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.