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Equal Weight-Einstufung

Equal Weight von Barclays Capital für Beiersdorf-Aktie

Equal Weight von Barclays Capital für Beiersdorf-Aktie

Barclays Capital hat eine umfassende Prüfung der Beiersdorf-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
78.58 EUR -0.72 EUR -0.91 %
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Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 72 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Warren Ackerman thematisierte am Dienstag anlässlich der Gewinnwarnung Aufstieg und Fall der Marke Nivea. Die Zielsenkung komme zwar nicht überraschend, aber der Teufel stecke im Detail. Mit dem geringen Kursverlust am Vortag hätten die Anleger das wahre Ausmaß der Ergebnisbelastung durch eine geringere Profitabilität bis 2028 noch nicht eingepreist. Ackerman betonte die schwache Berechenbarkeit. Vom Strategie-Update des Managements erwartet er nur wenig Beruhigung.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Beiersdorf-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Beiersdorf-Aktie gab im XETRA-Handel um 10:06 Uhr um 1,2 Prozent auf 78,18 EUR nach. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Abwärtsrisiko von 10,46 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 78.059 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 15,4 Prozent zurück. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.03.2027.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 00:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf

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DatumRatingAnalyst
10:21 Beiersdorf Equal Weight Barclays Capital
09:16 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
03.08.26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets