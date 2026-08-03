Equal Weight von Barclays Capital für Beiersdorf-Aktie
Barclays Capital hat eine umfassende Prüfung der Beiersdorf-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.
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Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 72 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Warren Ackerman thematisierte am Dienstag anlässlich der Gewinnwarnung Aufstieg und Fall der Marke Nivea. Die Zielsenkung komme zwar nicht überraschend, aber der Teufel stecke im Detail. Mit dem geringen Kursverlust am Vortag hätten die Anleger das wahre Ausmaß der Ergebnisbelastung durch eine geringere Profitabilität bis 2028 noch nicht eingepreist. Ackerman betonte die schwache Berechenbarkeit. Vom Strategie-Update des Managements erwartet er nur wenig Beruhigung.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Beiersdorf-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Beiersdorf-Aktie gab im XETRA-Handel um 10:06 Uhr um 1,2 Prozent auf 78,18 EUR nach. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Abwärtsrisiko von 10,46 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 78.059 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 15,4 Prozent zurück. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.03.2027.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 00:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: Beiersdorf
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:21
|Beiersdorf Equal Weight
|Barclays Capital
|09:16
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets