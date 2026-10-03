Equator Beverage Company Registered legte Quartalsergebnis vor
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Equator Beverage Company Registered hat am 01.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Auf der Umsatzseite standen 1,5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,2 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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