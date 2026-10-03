Equator Beverage Company Registered legte Quartalsergebnis vor

03.10.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite standen 1,5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,2 Millionen USD umgesetzt.

Equator Beverage Company Registered hat am 01.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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