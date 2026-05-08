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Equinor ASA ADR Cert Deposito Arg Repr 0166666667 ADR: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

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Equinor ASA ADR Cert Deposito Arg Repr 0.166666667 ADR
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Equinor ASA ADR Cert Deposito Arg Repr 0166666667 ADR äußerte sich am 22.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 467,39 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 95,75 ARS erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 48.640,33 Milliarden ARS – ein Plus von 68,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Equinor ASA ADR Cert Deposito Arg Repr 0166666667 ADR 28.867,45 Milliarden ARS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net

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