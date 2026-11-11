EquipmentSharecom, A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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EquipmentSharecom, A hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 USD je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,47 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 55,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EquipmentSharecom, A einen Umsatz von 943,9 Millionen USD eingefahren.
Redaktion Finanzen.net
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