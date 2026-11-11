EquipmentSharecom, A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

11.11.26 06:35 Uhr

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,47 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 55,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EquipmentSharecom, A einen Umsatz von 943,9 Millionen USD eingefahren.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 USD je Aktie generiert.

EquipmentSharecom, A hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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