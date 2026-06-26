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Equitas Resources präsentierte Quartalsergebnisse

28.06.26 06:35 Uhr
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Aktien
Equitas Resources Corp Registered Shs
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Equitas Resources hat am 26.06.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,010 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es ebenfalls -0,010 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.net

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