DAX 26.438 +2,2%ESt50 6.266 +2,0%MSCI World 4.922 +1,5%Top 10 Crypto 10,75 +2,9%Nas 25.737 +1,4%Bitcoin 71.351 -0,4%Euro 1,1263 +0,3%Öl 93,8 -0,8%Gold 4.131 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

'Er war nicht da': Karetsas sorgt bei BVB für Wechselproblem

Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3.07 EUR -0.03 EUR -0.97 %
Charts | News | Analysen

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds Siegtorschütze Konstantinos Karetsas hätte seine Einwechselung in der Champions League beinahe verpasst. "Um ehrlich zu sein: Als ich eingewechselt wurde, kam ich gerade von der Toilette", berichtete der 18-Jährige nach der Partie bei DAZN. Letztendlich ging der Wechsel aber noch rechtzeitig über die Bühne.

Werbung

Der griechische Offensivspieler war beim 2:1-Heimsieg der Dortmunder in der Königsklasse gegen Real Betis Sevilla in der 34. Minute für den verletzten Stürmer Serhou Guirassy ins Spiel gekommen. Der quirlige Grieche stellte die Defensive der Spanier nach seiner Einwechslung durch seine schnellen Haken immer wieder vor Probleme und schoss in der 72. Minute das umjubelte Siegtor und seinen Premierentreffer für Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)).

Kovac: "Hat Glück gehabt, dass er rechtzeitig kam"

Nach der Partie berichtete auch Dortmunds Cheftrainer Niko Kovac von den Problemen rund um die Einwechslung des Griechen. "Das war ja schon ein bisschen kurios. Ich wollte ihn einwechseln und er war nicht da. Er war auf der Toilette", sagte ein schmunzelnder Kovac und fügte hinzu. "Er hat Glück gehabt, dass er rechtzeitig kam."

Glück hatte am Ende dann wohl auch die ganze Dortmunder Mannschaft, weil der eingewechselte Karetsas mit seinem Tor dafür sorgte, dass der BVB weiter an die ersten acht Plätze in der Tabelle der Champions League herangerückt ist. Zum Austausch mit Trainer Kovac vor seiner Einwechslung sagte der Grieche nach dem Spiel: "Ich habe nicht viele Anweisungen bekommen."/dha/DP/zb

Aktuelle BVB (Borussia Dortmund) Aktie News

Werbung

BVB (Borussia Dortmund) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BVB (Borussia Dortmund) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
17.02.26 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.