Eralp will in Verhandlungen auf Vergesellschaftung bestehen

20.09.26 19:57 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp will bei möglichen Koalitionsverhandlungen in Berlin auf der Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne beharren. "Wenn die Linke regiert, wird vergesellschaftet. Das habe ich so gesagt und dabei bleibe ich auch", sagte Eralp in der ARD. "Das Votum der Berlinerinnen und Berliner gilt auch für mein Programm und meine Person, insofern bestehe ich darauf, dass wir vergesellschaften - neben den vielen anderen Dingen, die wir auch tun müssen, um die Mietenkrise in unserer Stadt endlich anzugehen." Die Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne gehörte zu den wichtigsten Forderungen der Linken im Berliner Wahlkampf. Bei möglichen Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen könnte das Thema zum entscheidenden Knackpunkt werden./nif/DP/zb

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