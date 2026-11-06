Erdene Resource Development: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Erdene Resource Development veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,14 CAD, nach -0,050 CAD im Vorjahresvergleich.
Redaktion Finanzen.net
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