Erdogan: Dürfen nicht auf Lira-Kurs achten

ANKARA (Dow Jones)--Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat seinen Landsleuten versprochen, dass der Verfall der Lira keine Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum haben wird. "Die türkische Wirtschaft ist standhaft, stark und wird so weiterlaufen", sagte Erdogan in einer Rede bei der Botschafterkonferenz in Ankara.

Unternehmen und Bürger rief er auf, sich nicht vom Absturz der Landeswährung verrückt machen zu lassen. "Wir dürfen nicht auf den Lira-Kurs achten", appellierte der Präsident. Ein Kursverlust dieses Ausmaßes bedroht die Finanzstabilität des Landes, weil Kredite in Fremdwährungen schwieriger zu bedienen sind und Kontoinhaber ihr Geld in Sicherheit bringen wollen.

Er sprach gleichzeitig von einer "ökonomischen Terrorisierung" der Türkei. "Wir haben dieses Spiel durchschaut. Wir werden keinesfalls zurückweichen", betonte er. Erdogan beklagte die verdoppelten US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus der Türkei als Vergeltung für die Inhaftierung eines amerikanischen Pastors. "Es ist nicht fair, so gegen einen Nato-Partner vorzugehen."

Um den Verfall der Lira zu stoppen, hat die Zentralbank ein Bündel an Maßnahmen angekündigt. Sie sicherte den Banken zu, ihnen die benötigte Liquidität zur Verfügung zu stellen. Sie können sich Fremdwährungsmittel mit einer Laufzeit von einem Monat zusätzlich zu Geldern mit einer Woche Laufzeit ausleihen. Die Stützungsbeschlüsse verpuffen aber bisher an den Märkten.