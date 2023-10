Erdogan kritisiert Abriegelung des Gazastreifens

ISTANBUL (dpa-AFX) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die von Israel verkündete komplette Abriegelung des Gazastreifens kritisiert. "Derzeit wird keine Wasser für Gaza bereitgestellt. Es gibt keinen Strom. Was ist mit den Menschenrechten?", sagte Erdogan am Dienstag in Ankara. Den Stopp sämtlicher Lieferungen hatte Israel als Reaktion auf die gewalttätigen Angriffe auf israelische Zivilisten und den Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen beschlossen.

Gegen die Kritik auch von Seiten der UN, die Unterbrechung aller Lieferungen von Wasser, Strom oder Benzin in den Gazastreifen sei unter dem humanitären Völkerrecht verboten, hatte sich Israel zuvor verteidigt. Das Land habe das Recht, sich gegen solche Brutalität zu wehren, und nehme ausschließlich terroristische Ziele in Gaza ins Visier, hieß es in Tel Aviv.

Erdogan kritisierte zudem die Entscheidung der USA, unter anderem einen Flugzeugträger ins östliche Mittelmeer zu verlegen. "Was haben amerikanische Flugzeugträger in Israel zu suchen?", sagte Erdogan und nannte es einen Schritt hin zur Verübung "schwerer Massaker".