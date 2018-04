Erdogan will türkische Wahlen um ein Jahr vorziehen

Ankara (Reuters) - Die türkischen Wähler sollen nach dem Willen von Staatschef Recep Tayyip Erdogan mehr als ein Jahr früher als geplant den Präsidenten und das Parlament bestimmen.

Erdogan gab am Mittwoch bekannt, dass der Urnengang am 24. Juni stattfinden soll. Das Land brauche dringend eine mit exekutiven Rechten ausgestattete Präsidentschaft. "Die Krankheiten des alten Systems begleiten uns auf Schritt und Tritt", sagt er in einer Rede. Erdogan hatte sich mit dem Chef der nationalistischen MHP, Devlet Bahceli, getroffen. Die Partei sprach sich bereits am Dienstag für vorgezogene Wahlen aus, die eigentlich für November 2019 geplant waren.

Erdogan gewann im vergangenen Jahr mit knapper Mehrheit eine Volksabstimmung über einen Ausbau seiner Befugnisse. Der Umbau zu einer exekutiven Präsidentschaft greift allerdings erst nach der nächsten Wahl des Staatschefs. Die MHP ist die kleinste der im Parlament vertretenen Fraktionen und noch in der Opposition. Es wird aber damit gerechnet, dass sie bei der Parlamentswahl ein Bündnis mit Erdogans AKP schmiedet. Zudem hatte die MHP erklärt, für die Präsidentenwahl keinen eigenen Kandidaten aufzustellen und Erdogan unterstützen zu wollen.