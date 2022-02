Erdogan nach Corona-Infektion: 'Habe Phase sehr leicht überwunden'

ISTANBUL (dpa-AFX) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist das erste Mal seit seiner Corona-Infektion wieder öffentlich aufgetreten. "Ich habe diese Phase sehr leicht überwunden", sagte er im Bezug auf seine Infektion nach dem Freitagsgebet in Istanbul. Vier bis fünf Tage nach seinem positiven Testergebnis sei er negativ getestet worden. Während der Quarantäne habe er sich nicht erschöpft oder müde gefühlt. Seine Ehefrau, Emine Erdogan, habe die Krankheit noch nicht überstanden. Er hoffe, dass sie sich bis zu der für Montag geplanten Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate erhole.

Vergangenen Samstag und kurz nach seiner Reise in die Ukraine hatte der 67-jährige Präsident via Twitter mitgeteilt, positiv auf das Coronavirus getestet worden zu sein. Gemeinsam mit seiner Frau begab er sich in Quarantäne in seinem Istanbuler Wohnort im Stadtteil Üsküdar. Erdogan sagte am Freitag, er sei drei Mal geimpft: zwei Mal mit dem Impfstoff des chinesischen Herstellers Sinovac und einmal mit dem Impfstoff von Biontech (BioNTech (ADRs))./apo/DP/men