Erdogan nennt Journalist Dündar einen Straftäter

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel und der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan haben ihre Meinungsverschiedenheiten über den Umgang mit oppositionellen Kräften deutlich gemacht.

Merkel hob hervor, dass in Pressekonferenzen in Deutschland jeder das Recht habe, Fragen zu stellen. Der inzwischen in Deutschland lebende oppositionelle Journalist Can Dündar aber habe die Entscheidung getroffen, trotz einer Akkreditierung nicht an der Pressekonferenz mit Erdogan teilzunehmen.

Erdogan nannte Dündar eine Person, die eigentlich in der Türkei in Haft sein sollte. Er sei dort zu einer Haftstrafe verurteilt worden, "weil er Staatsgeheimnisse verraten hat". Das sei eine Straftat, die geahndet werden müsse.