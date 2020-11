Erdogan nimmt Rücktritt seines Schwiegersohns als Finanzminister an

ISTANBUL (dpa-AFX) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den Rücktritt seines Schwiegersohns vom Amt des Finanzministers angenommen. Das teilte das Büro Erdogans am Montagabend mit. Erdogan würdige Berat Albayraks Dienste als Finanzminister, der das Land mit "minimalem Schaden" durch Krisen wie die Corona-Pandemie geführt habe, hieß es. Einen Nachfolger ernannte Erdogan zunächst nicht. Albayrak hatte am Sonntagabend überraschend seinen Rücktritt via Instagram erklärt. Zur Begründung gab er gesundheitliche Probleme an. Beobachter gingen davon aus, dass Albayraks Rücktritt mit der Berufung Naci Agbals als neuer Notenbankchef zusammenhängt.

Präsident Erdogan hatte mehr als 24 Stunden lang offen gelassen, ob er den Rücktritt annimmt. Für Irritation sorgte auch, dass in den wichtigen Medien des Landes, die zum Großteil der Regierung nahestehen, der Rücktritt Albayraks zunächst nicht thematisiert worden war.

Albayrak war seit Juli 2018 türkischer Finanzminister. Zwischenzeitlich war der Ehemann von Erdogans Tochter Esra als dessen Nachfolger an der Spitze der Regierungspartei AKP gehandelt worden, verlor aber zunehmend an Popularität./jam/DP/he