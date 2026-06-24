Erfolg für Bayer vor Oberstem US-Gericht in Glyphosat-Streit

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Bayer -Konzern hat in den milliardenschweren Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA einen wichtigen Erfolg vor dem Obersten Gericht des Landes erzielt. Dem Urteil zufolge kann Bayer nicht wegen fehlender Krebs-Warnungen auf Verpackungen von Unkrautvernichtern verklagt werden. Die im Dax notierte Aktie verzeichnete daraufhin einen Kurssprung von zeitweise 20 Prozent./so/DP/nas

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

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