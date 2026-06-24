Erfolg für Bayer vor Oberstem US-Gericht in Glyphosat-Streit
WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Bayer-Konzern hat in den milliardenschweren Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA einen wichtigen Erfolg vor dem Obersten Gericht des Landes erzielt. Dem Urteil zufolge kann Bayer nicht wegen fehlender Krebs-Warnungen auf Verpackungen von Unkrautvernichtern verklagt werden. Die im Dax notierte Aktie verzeichnete daraufhin einen Kurssprung von zeitweise 20 Prozent./so/DP/nas
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