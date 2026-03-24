Erfolge vermeldet

Novo Nordisk treibt die nächste Generation von Abnehm- und Diabetesmedikamenten voran. Neue Studiendaten zur Tablette und ein innovativer Wirkstoff rücken dabei in den Fokus.

• Orales Semaglutid zeigt starke Gewichtsreduktion

• Triple-Agonist als neuer Therapieansatz

• Zulassungsanträge in Vorbereitung



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Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk treibt zwei parallele Entwicklungen voran, um die Behandlung von Stoffwechselerkrankungen zu verändern. Im Fokus stehen dabei eine hochdosierte Tablette, die Spritzen überflüssig machen könnte, sowie ein neuer Wirkstoff, der an drei Stellen gleichzeitig im Körper ansetzt.

Abnehm-Pille: 17 Prozent Gewichtsverlust in 68 Wochen

Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung erklärte, zeigen die Daten der klinischen Phase-3a-Studie OASIS 1, dass eine tägliche Einnahme von 50 mg Semaglutid bei Übergewicht zu Ergebnissen führt, die bisher nur mit Injektionen erreicht wurden. Wer die Tablette über 68 Wochen konsequent einnahm, verlor im Schnitt 17,4 Prozent seines Körpergewichts. Zum Vergleich: In der Placebogruppe waren es lediglich 1,8 Prozent.

Martin Holst Lange, Entwicklungsvorstand bei Novo Nordisk, kommentierte die Wahlfreiheit für Patienten so: "Die Wahlmöglichkeit zwischen einer täglichen Tablette oder einer wöchentlichen Injektion zur Behandlung von Fettleibigkeit bietet Patienten und Gesundheitsdienstleistern die Chance, diejenige Behandlungsmethode auszuwählen, die den individuellen Behandlungswünschen am besten entspricht." Selbst wenn man Patienten einrechnet, welche die Einnahme abbrachen, lag der Gewichtsverlust mit 15,1 Prozent immer noch deutlich über dem der Kontrollgruppe.

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Neuer Triple-Wirkstoff zeigt Wirkung bei Diabetes

Parallel dazu gibt es Fortschritte bei einem neuen Wirkstofftyp für Typ-2-Diabetes. Dieser sogenannte Triple-Agonist spricht drei verschiedene Hormonrezeptoren gleichzeitig an. Frühe Studiendaten deuten darauf hin, dass dieser kombinierte Ansatz den Blutzuckerspiegel und das Gewicht effektiver senken könnte als bisherige Medikamente, die nur auf einen oder zwei Rezeptoren wirken. Das Ziel ist eine umfassendere Regulierung des Stoffwechsels, was diesen Kandidaten zu einem potenziellen Nachfolger der aktuellen Medikamentengeneration macht.

Nebenwirkungen und Zulassungspläne

Die gesundheitlichen Begleiterscheinungen der 50-mg-Tablette entsprechen dem, was man bereits von anderen Semaglutid-Präparaten kennt. Das Unternehmen gab dazu an: "Das Sicherheitsprofil von oralem Semaglutid 50 mg in dieser Studie entsprach dem der Semaglutid-Klasse." Vor allem Magen-Darm-Probleme traten auf, die jedoch meist leicht bis mäßig ausfielen und mit der Zeit nachließen.

Auf Basis der vorliegenden Zahlen will Novo Nordisk noch in diesem Jahr die Zulassung für die Abnehm-Tablette in den USA und der EU beantragen. Damit erhielten Patienten erstmals eine wirksame orale Alternative zur wöchentlichen Spritze.

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Experimentelles Adipositas/Diabetes-Medikament mit positiven Ergebnissen

Ebenso "positive" Ergebnisse hat Novo Nordisk zufolge ein experimentelles Medikament zur Bekämpfung von Diabetes und Adipositas gezeigt, das der dänische Pharmahersteller zusammen mit dem chinesischen Pharmaunternehmen The United Bio-Technology (Hengqin) Co. entwickelt. Nach einer 24-wöchigen Studie sei das Körpergewicht im Schnitt um bis zu 9,8 Prozent gesunken.

Novo Nordisk hatte vergangenes Jahr zugestimmt, bis zu 2 Milliarden US-Dollar für die Rechte an dem in der Entwicklung befindlichen Medikament UBT251 gegen Adipositas und zur Gewichtsreduktion zu zahlen. Damit will das Unternehmen seine Pipeline an Medikamenten der nächsten Generation stärken. UBT251 ist ein Medikament, das auf drei verschiedene Hormone abzielt, um Fettleibigkeit, Typ-2-Diabetes und andere Krankheiten zu behandeln. Mit der exklusiven weltweiten Lizenzvereinbarung besitzt Novo Nordisk die exklusiven Rechte zur weltweiten Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von UBT251, außer auf dem chinesischen Festland, Hongkong, Macau und Taiwan.

UBT251 unterscheidet sich vom aktuellen Portfolio von Novo Nordisk durch den dreigleisigen Ansatz zur Gewichtsabnahme und Blutzuckerkontrolle. Es kombiniert ein GLP-1 - dieselbe Medikamentenklasse wie die Novo Nordisks Blockbuster Wegovy und Ozempic - mit GIP zur Senkung von Appetit und Blutzucker sowie mit Glukagon zur Vorbeugung eines niedrigen Blutzuckerspiegels.

In einer Phase-2-Studie an chinesischen Patienten mit Typ-2-Diabetes zeigte UBT251 zudem eine durchschnittliche Senkung des Blutzuckers um bis zu 2,16 Prozent. Gleichzeitig half es den Patienten, Gewicht zu verlieren und ihren Blutdruck zu senken.

Die von United Bio-Technology durchgeführte Studie hat Sicherheit und Wirksamkeit von einmal wöchentlich injizierbaren UBT251-Dosen von 2 Milligramm, 4 Milligramm und 6 Milligramm im Vergleich zu einem Placebo und 1 Milligramm Semaglutid untersucht. Semaglutid ist der Wirkstoff in Wegovy und Ozempic. Bei Verwendung von UBT251 sank das Gewicht im Schnitt um 9,8 Prozent verglichen mit 4,8 Prozent bei Patienten, die in der Studie Semaglutid einnahmen. Der Blutzucker sank im Schnitt um 2,16 Prozent in den UBT251-Gruppen im Vergleich zu 1,77 Prozent in der Semaglutid-Gruppe.

Basierend auf den Ergebnissen plant United Bio-Technology zwei Phase-3-Studien an chinesischen Patienten mit Typ-2-Diabetes. Eine weltweite Phase-2-Studie mit UBT251 will Novo Nordisk selbst im Laufe des Jahres an Typ-2-Diabetes-Patienten beginnen. Derzeit laufe eine weltweite Phase-2-Studie zum Gewichtsmanagement, deren Ergebnisse im nächsten Jahr vorliegen werden, sagte Martin Holst Lange, Chief Scientific Officer und Leiter der Forschung und Entwicklung bei Novo Nordisk.

The United Bio-Technology (Hengqin) Co. ist eine Tochtergesellschaft von The United Laboratories International Holdings.

Die Novo Nordisk-Aktie legt an der Heimatbörse in Kopenhagen zeitweise um 0,92 Prozent zu auf 240,20 DKK zu.

Claudia Stephan, Benedict Kurschat, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net mit Material von DOW JONES