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Zug Estates Holding AG
/ Schlagwort(e): Finanzierung/Immobilien
Erfolgreiche Platzierung eines Green Bonds über CHF 100 Mio.
19.06.2026 / 18:00 CET/CEST
Medienmitteilung
Zug, 19. Juni 2026
Die Zug Estates Holding AG hat heute erfolgreich einen weiteren Green Bond über CHF 100 Mio. am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die festverzinsliche Anleihe hat einen Coupon von 1.35% und eine Laufzeit von sieben Jahren. Die Liberierung erfolgt am 30. Juni 2026. Die Emissionserlöse werden zur Refinanzierung von nachhaltigen Projekten gemäss dem Green Finance Framework von Zug Estates verwendet. Die Zürcher Kantonalbank, Basler Kantonalbank und Luzerner Kantonalbank agieren als Joint Lead Managers der Transaktion. Die Zulassung zum Handel an der SIX Swiss Exchange wird beantragt.
Downloads:
Medienmitteilung (PDF)
Termine:
20. August 2026 | Publikation Halbjahresbericht 2026
2. September 2026 | Nachhaltigkeitsforum
Über Zug Estates
Die Zug Estates Gruppe konzipiert, entwickelt, vermarktet und bewirtschaftet Liegenschaften in der Region Zug. Dabei konzentriert sie sich auf zentral gelegene Areale, die vielfältige Nutzungen und eine nachhaltige Entwicklung ermöglichen. Das Immobilienportfolio setzt sich aus den zwei Arealen in Zug und Risch Rotkreuz zusammen. Ergänzend betreibt die Gruppe in Zug ein City Resort mit den führenden Businesshotels Park Hotel Zug und City Garden und einem ergänzenden Gastronomieangebot. Der Gesamtwert des Portfolios betrug per 31. Dezember 2025 CHF 1.94 Mrd. Die Zug Estates Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert (Tickersymbol ZUGN, Valorennummer 14 805 212).
Rechtlicher Hinweis
Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Medien mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen US-amerikanisches Wertpapierrecht begründen. Diese Obligationenanleihe wird ausserhalb der Schweiz nicht öffentlich zum Kauf angeboten. Diese Medienmitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren und ist kein Emissionsprospekt im Sinne von Art. 35 FIDLEG.
Zug Estates Holding AG | Baarerstrasse 18 | CH-6300 Zug | T +41 41 729 10 10 | www.zugestates.ch
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|Deutsch
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|Zug Estates Holding AG
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|Industriestrasse 12
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|6300 Zug
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2350304 19.06.2026 CET/CEST
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