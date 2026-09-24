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Erfolgs-Podcast 'Gemischtes Hack' feiert Milliarden-Marke

BERLIN (dpa-AFX) - Auf die Milliarden-Marke folgt die Feier: Nachdem der deutsche Comedy-Podcast "Gemischtes Hack" von Felix Lobrecht und Tommi Schmitt als zweiter Podcast weltweit eine Milliarde Streams auf Spotify erreicht hatte, feierte der Streamingdienst diesen "Meilenstein" mit einer Live-Premiere.

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Vor mehr als 600 Fans nahmen die beiden Moderatoren laut Spotify beim "Hacktag" am vergangenen Dienstag im Berliner Ensemble erstmals seit 2019 eine Folge live vor Publikum auf. Außerdem präsentierten sie demnach eine selbstironische Büro-Mockumentary über das "Hack-Imperium".

In dem Podcast thematisieren Comedian Lobrecht und Autor Schmitt den Alltag, greifen politische und gesellschaftliche Themen auf und mischen das mit eigenen Anekdoten. Die 2017 gestartete Show "Gemischtes Hack" gilt als einer der populärsten Podcasts in Deutschland und zählt laut Spotify zu den erfolgreichsten Talk-Podcasts auf dem Audio-Streamingdienst weltweit. Im April wurde mitgeteilt, dass die Show in der 20-jährigen Spotify-Geschichte der weltweit am zweithäufigsten gestreamte Podcast ist.

Lobrecht und Schmitt sagten laut der Spotify-Mitteilung, die Milliarde sei eine "absurde Zahl", die gemeinsam mit den Fans gefeiert werden müsse. Der Erfolg beruhe vor allem auf der Unterstützung ihrer Hörerinnen und Hörer. Spotify sprach von einer starken, eingeschworenen "Hackis-Community", wie man sie fast nur bei Podcast-Gruppen erlebe./sl/DP/zb

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