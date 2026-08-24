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Erfolgsstory

arGEN-X-Aktie legt zu: UBS stuft auf 'Buy' hoch - Kursziel erhöht

arGEN-X-Aktie legt zu: UBS stuft auf 'Buy' hoch - Kursziel erhöht

Die UBS hat das Kursziel für arGEN-X angehoben und die Aktien hochgestuft.

Werte in diesem Artikel
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arGEN-X N.V.
892.20 EUR 11.60 EUR 1.32 %
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Die Schweizer Großbank hat das Kursziel für arGEN-X von 960 auf 1.400 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analystin Xian Deng sieht den Antikörperspezialisten als "seltene, äußerst erfolgreiche Wachstumsstory" innerhalb der Branche. Wie sie am Dienstag schrieb, hält sie die Erfolgsstory trotz des inzwischen mehr als verdreifachten Aktienkurses in den vergangenen 5 Jahren noch lange nicht für auserzählt. Für das Flaggschiffmedikament Vyvgart sieht sie ein Umsatzpotenzial von rund 20 Milliarden Dollar. Mit der Plattformtechnologie komme man zudem weg von der hohen Abhängigkeit vom Erfolg von Vyvgart.

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Die arGEN-X-Aktie notiert in Brüssel zeitweise 2,98 Prozent höher bei 905,40 Euro.

/ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 17:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
08:51 arGEN-X Buy UBS AG
25.08.26 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
18.08.26 arGEN-X Outperform RBC Capital Markets
18.08.26 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
18.08.26 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.

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