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Beiersdorf-Aktie steigt: Gewinn bleibt stabil

Beiersdorf-Aktie steigt: Gewinn bleibt stabil

Beiersdorf hat nach den nun veröffentlichten Ergebnissen unter dem Strich beim den Aktionären zuzurechnenden Gewinnen im Halbjahr knapp das Vorjahresniveau erreicht und ist beim Gewinn je Aktie leicht über Vorjahr gelandet.

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Wie aus dem Finanzbericht für das erste Halbjahr hervorgeht, erwirtschaftete der Hamburger Konsumgüterkonzern in den ersten sechs Monaten einen Gewinn nach Steuern und Dritten von 551 Millionen Euro verglichen mit 552 Millionen im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.

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Je Aktie betrug der Gewinn bereinigt 2,55 Euro (Vorjahr 2,54 Euro), berichtet lag er bei 2,52 Euro (Vorjahr 2,47 Euro).

Der bereinigte operative Gewinn (bereinigtes EBIT) sank auf 768 Millionen Euro von 836 Millionen im Vorjahr. Wie bereits zu Anfang der Woche mitgeteilt, verschlechterte sich die entsprechende bereinigte EBIT-Marge auf 15,5 Prozent von 16,1.

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Am Montag hatte Beiersdorf nach einem schwachen zweiten Quartal im größten Segment Consumer - und bei der Konzern-Kernmarke Nivea - die Umsatz- und Margenziele auf Konzernebene sowie bei Consumer gesenkt. Im Gesamtjahr will der DAX-Konzern bei der bereinigten EBIT-Marge auf Konzernebene bei mindestens 11,8 Prozent landen, also deutlich unter Vorjahr anstatt leicht unter Vorjahr (2025: 14 Prozent). Im Segment Consumer soll die Marge nun mindestens 11,0 Prozent erreichen, ebenfalls deutlich anstatt leicht unter dem Vorjahreswert von 13,6 Prozent.

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Die Beiersdorf-Aktie notiert im vorbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 0,51 Prozent höher bei 78,48 Euro.

Von Ulrike Dauer

DOW JONES

Bildquellen: Beiersdorf AG, Beiersdorf

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DatumRatingAnalyst
04.08.26 Beiersdorf Halten DZ BANK
04.08.26 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
04.08.26 Beiersdorf Equal Weight Barclays Capital
04.08.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
03.08.26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.