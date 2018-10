Daimler-Aktie moderat im Plus: Daimler bekräftigt Umsatz- und Absatzziel nach Gewinnwarnung

Das boomende Lkw-Geschäft, in dem der DAX-Konzern das Ergebnis deutlich überproportional zum Umsatz steigerte, konnte die Rückgänge im Autogeschäft nicht kompensieren. Nach der Gewinnwarnung von vergangener Woche bekräftigte Daimler aber den Ausblick für den Absatz und Umsatz.

Der Umsatz sank in den drei Monaten um 1 Prozent auf 40,211 Milliarden Euro, wie aus dem Quartalsmitteilung hervorgeht. Das EBIT brach, wie bereits am Freitag mitgeteilt, um 27 Prozent auf 2,49 Milliarden Euro ein. Unter dem Strich verdiente die Daimler AG 1,689 Milliarden nach 2,146 Milliarden Euro.

Für das Gesamtjahr rechnen die Stuttgarter weiterhin mit einer leichten Steigerung des Absatzes und Umsatzes. Das EBIT wird weiter deutlich, also mindestens um 10 Prozent, unter dem Vorjahreswert gesehen.

In einem schwachen Börsenumfeld halten sich Daimler-Papiere am Morgen moderat im Plus.

FRANKFURT (Dow Jones)

