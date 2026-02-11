Ergebnis sinkt

Der Autobauer Mercedes-Benz hat im vergangenen Jahr vor allem wegen der US-Zölle und der schwachen Geschäfte im einstigen Wachstumsmarkt China spürbar weniger erwirtschaftet.

Um Sondereffekte bereinigt sank das Ergebnis vor Zinsen und Steuern um 40 Prozent auf 8,2 Milliarden Euro, wie der DAX-Konzern am Donnerstag mitteilte. Den Stuttgartern machte dabei auch der schwache Dollar zu schaffen. In der wichtigsten Sparte mit dem Pkw-Bau sackte die bereinigte operative Marge um 3,1 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent ab. Analysten hatten mit 4,8 Prozent noch etwas weniger erwartet.

Bei einem um 9,2 Prozent auf 132,2 Milliarden Euro gesunkenen Gesamtumsatz fiel das Konzernergebnis um fast die Hälfte auf 5,3 Milliarden Euro. Dabei kam auch das Sparprogramm mit hohen Einmalkosten für einen Jobabbau zum Tragen. Mercedes hatte vergangenes Jahr mit 1,8 Millionen Fahrzeugen 9,2 Prozent weniger Pkw verkauft. Die Dividende soll von 4,30 Euro auf 3,50 Euro sinken.

Mercedes erwartet erneut sinkende Pkw-Marge - Ergebnis soll deutlich anziehen

Der Autobauer Mercedes-Benz hat sich für das neue Jahr vorsichtige Ziele in seiner wichtigsten Sparte mit dem Pkw-Bau gesetzt. So dürfte die um Sondereffekte bereinigte Marge vor Zinsen und Steuern im Pkw-Geschäft in diesem Jahr zwischen 3 und 5 Prozent landen und damit nur im besten Fall auf Vorjahresniveau, wie der DAX-Konzern am Mittwoch mitteilte. Die Stuttgarter hatten angekündigt, erst 2027 wieder eine zweistellige Marge in Angriff zu nehmen. Analysten haben für 2026 bisher einen Wert von 5,8 Prozent auf dem Zettel, vergangenes Jahr war die Marge um gut 3 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent abgerutscht.

Insgesamt soll der Umsatz bei einem Pkw-Absatz auf Vorjahresniveau in etwa ebenfalls auf dem Niveau von 2025 bleiben. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern dürfte allerdings deutlich ansteigen. Zum einen kommen erste Kosteneinsparungen aus dem Stellenabbauprogramm zum Tragen, zum anderen wiederholen sich die Einmalkosten dafür nicht in der Höhe des Vorjahres. Auszahlungen für Aufhebungsverträge werden allerdings den freien Mittelzufluss im Industriegeschäft - also ohne die Finanzdienstleistungen gerechnet - belasten. Dieser soll noch einmal leicht fallen - bereits vergangenes Jahr sackte die für Anleger wichtige Kennzahl spürbar von 9,2 auf 5,4 Milliarden Euro ab.

