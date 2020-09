VW-Tochter MAN will bis zu 9.500 Stellen abbauen

Werbung

Heute im Fokus

DAX kaum bewegt erwartet -- Asiens Börsen fester -- VW startet Auslieferung des ID.3 -- Bayer macht Fortschritte im Glyphosat-Prozess -- Deutsche Post im Fokus

Peloton profitiert in Corona-Krise. Facebook führt neuen Bereich für Studenten ein. Continental und Bosch: Keine überhöhten Bleiwerte mehr in Autoteilen. Twitter trifft Vorkehrungen gegen falsche Informationen bei US-Wahl. ARYZTA führt Übernahmeverhandlungen mit Investmentfirma Elliott. ArcelorMittal will 570 Stellen in Luxemburg abbauen.