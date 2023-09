Covestro-Aktie vorbörslich höher: Covestro nimmt Verhandlungen mit Kaufinteressent ADNOC auf

Ergebnisoffene Gespräche

Covestro will mit dem Übernahmeinteressenten ADNOC aus Abu Dhabi Verhandlungen aufnehmen.

Wie der DAX-Konzern mitteilte, sollen diese Gespräche ergebnisoffen geführt werden. "Ob, in welcher Form und gegebenenfalls zu welchen Konditionen eine Vereinbarung zwischen den Gesprächspartnern zustande kommt, ist offen und wird vom Verlauf der bevorstehenden Gespräche abhängen", so Covestro.

"Das Interesse von ADNOC an unserem Unternehmen unterstreicht unsere starke Position als einer der weltweit führenden Hersteller von hochwertigen Kunststoffen und als Vorreiter auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft", sagte Vorstandschef Markus Steilemann laut Mitteilung.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte am Nachmittag über eine Aufsichtsratssitzung bei Covestro berichtet, in der das Kontrollgremium über Verhandlungen mit der Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) entscheiden sollte. Die Aktie legte daraufhin zu und ging mit einem Plus von fast 8 Prozent bei 51,50 Euro aus dem Handel.

Vorausgegangen waren wochenlange Gespräche zwischen den Beratern der Unternehmen über eine mögliche Transaktion, in der Covestro mit 11,6 Milliarden Euro oder mehr bewertet werden könnte, wie es bei Bloomberg hieß. ADNOC soll zuletzt ein nachgebessertes Gebot von 60 Euro je Aktie in den Raum gestellt haben.

Wie Covestro weiter mitteilte, wäre neben einer Einigung auf die kommerziellen und rechtlichen Transaktionsparameter auch die Zustimmung der jeweiligen Gremien der Unternehmen und die Freigabe durch die zuständigen Behörden notwendig.

Das Unternehmen betonte weiter, dass in den Gesprächen insbesondere auch die Absicherung der weiteren Umsetzung der zukunfts- und nachhaltigkeitsorientierten Unternehmensstrategie einschließlich entsprechender Regelungen zur Corporate Governance thematisiert würden. "Unabhängig von den Gesprächen mit ADNOC werden wir uns weiterhin voll und ganz auf die Umsetzung unserer erfolgreichen 'Sustainable Future'-Strategie konzentrieren, um unser volles Potenzial zu entfalten und die Transformation zur Kreislaufwirtschaft weiter voranzutreiben", so CEO Steilemann weiter.

Eine weitere Kommunikation zu den Verhandlungen sei derzeit nicht geplant, sofern es nicht wegen Offenlegungsvorschriften notwendig ist.

Chemie-Gewerkschaft pocht auf Sicherung der Covestro-Beschäftigten

Die Chemie-Gewerkschaft IG BCE pocht vor dem Hintergrund der Übernahme-Gespräche auf eine Sicherung der Beschäftigung: "Für die Covestro-Belegschaftsvertretungen und die IG BCE ist entscheidend, dass der Konzern jetzt nachhaltig zukunftsfest gemacht wird. Das gilt vor allem für Standorte und Beschäftigung", sagte der IGBCE-Sprecher der Rheinischen Post. "Dafür setzen wir uns mit Nachdruck ein." Zugleich betonte der Sprecher, man werde sich nicht an Kapitalmarkt-Spekulationen beteiligen.

Die Mitarbeiter in Deutschland sind nach früheren Angaben von Covestro bis Ende 2028 vor betriebsbedingten Kündigungen geschützt. Covestro hat 18.000 Mitarbeiter, davon rund 7000 in Nordrhein-Westfalen. Am Freitag hatte Covestro die Aufnahme von Verhandlungen mit dem arabischen Investor Adnoc beschlossen.

Baader Bank belässt Covestro auf 'Add' - Ziel 53 Euro

Die Baader Bank hat die Einstufung für Covestro auf "Add" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Damit könnte die bislang von ihm auf 30 Prozent taxierte Übernahmechance steigen, schrieb Analyst Markus Mayer am Montag in seiner Reaktion auf offiziell bestätigte Gespräche mit Abu Dhabi National Oil (Adnoc). Mayer hält die Langfriststory des Kunststoffkonzerns für sehr interessant und hatte ihn ohnehin als einen der zentralen Übernahmekandidaten in der europäischen Chemiebranche gesehen.

Covestro-Aktien steigen im vorbörslichen Tradegate-Handel am Montag zeitweise um 1,36 Prozent auf 53,52 Euro.

