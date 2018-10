Wirecard-Aktie legt zu: Wirecard wächst schneller als erwartet

Nach vorläufigen Zahlen stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 35 Prozent auf 549,2 Millionen Euro, wie der DAX -Konzern am Dienstag in Aschheim bei München mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen kletterte um 36 Prozent auf 150,1 Millionen Euro. Bei beiden Werten schnitt das Unternehmen etwas besser ab als von Experten zuvor geschätzt. Die Jahresprognose für das operative Ergebnis bestätigte das Management um Chef Markus Braun, es soll nach wie vor zwischen 530 und 560 Millionen Euro landen. Analysten rechnen bereits mit einem Wert am oberen Ende der Spanne.

Im vierten Quartal werde eine starke Geschäftsentwicklung erwartet, hieß es. Wirecard profitiert vom Online-Shoppingboom und bietet auch vielen mittleren und kleineren Händlern im Netz die Abwicklung ihrer Zahlungen an. Erst vor kurzem war das Unternehmen in den deutschen Leitindex DAX aufgestiegen und hatte die Commerzbank dort ersetzt. Seit einigen Wochen leidet jedoch die Aktie unter der schlechten Stimmung im Technologiesektor - vom Hoch Anfang September bei 199 Euro hat das Papier derzeit rund ein Fünftel verloren. Mit knap 20 Milliarden Euro Börsenwert ist das Unternehmen aber noch immer mehr wert als das größte deutsche Geldhaus, die Deutsche Bank, mit 17,7 Milliarden Euro.

Auch Anleger zeigen sich im XETRA-Handel überzeugt: Die Wirecard-Aktie legt 2,44 Prozent auf 163,95 Euro zu.

/men/fba

ASCHHEIM (dpa-AFX)

Bildquellen: Wirecard AG, Wirecard