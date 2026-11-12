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CTS Eventim-Aktie fällt: Schwaches Veranstaltergeschäft enttäuscht

CTS Eventim-Aktie fällt: Schwaches Veranstaltergeschäft enttäuscht

CTS Eventim hat im dritten Quartal wegen Problemen im Veranstaltungsgeschäft weniger umgesetzt und verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CTS Eventim
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Der Umsatz des Ticketverkäufers und Konzertveranstalters ging um etwas mehr als fünf Prozent auf 809 Millionen Euro zurück. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) fiel um knapp drei Prozent auf 133,8 Millionen Euro, wie die im MDAX notierte CTS Eventim am Donnerstag in München mitteilte. Damit schnitt das Unternehmen schlechter ab als von Experten erwartet.

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Die in diesem Jahr ohnehin unter Druck stehende Aktie verliert im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 6,10 Prozent auf 57,75 Euro.

Im Geschäftsfeld "Live Entertainment" sackte der Umsatz um fast zwölf Prozent auf 586 Millionen Euro ab. Beim operativen Gewinn der Sparte betrug der Rückgang zwölf Prozent auf 41 Millionen Euro. "Die Entwicklung spiegelt insbesondere die zeitliche Verteilung großer Tourneen und Veranstaltungen wider. Zudem war das Vorjahresquartal von einer besonders umsatzstarken internationalen Tournee geprägt", hieß es in der Mitteilung.

Dank eines guten Geschäfts im ersten Halbjahr legten der Umsatz und der operative Gewinn konzernweit in den ersten neun Monaten zu. Unternehmenschef und Großaktionär Klaus-Peter Schulenberg bestätigte daher die Prognose und ist beim Blick auf den weiteren Geschäftsverlauf in diesem Jahr optimistisch.

/zb/he

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
06.11.26 CTS Eventim Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.11.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
03.11.26 CTS Eventim Buy UBS AG
03.11.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
02.11.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.

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