CTS Eventim-Aktie nach Quartalszahlen unter Druck – Umsatz verfehlt Erwartungen

Ergebnisrückgang

13.11.26 07:12 Uhr

CTS Eventim bekommt im dritten Quartal Gegenwind und bleibt hinter den Erwartungen zurück. Eine wichtige Sparte entwickelt sich schwächer.

Der Umsatz des Ticketverkäufers und Konzertveranstalters CTS Eventim ging im dritten Quartal um etwas mehr als fünf Prozent auf 809 Millionen Euro zurück. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank um knapp drei Prozent auf 133,8 Millionen Euro, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Damit blieb CTS Eventim hinter den Erwartungen der Experten zurück.

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Die in diesem Jahr ohnehin unter Druck stehende CTS Eventim-Aktie verlor im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 8,13 Prozent auf 56,50 Euro.

Live Entertainment belastet die Quartalszahlen

Im Geschäftsfeld „Live Entertainment“ sank der Umsatz um fast zwölf Prozent auf 586 Millionen Euro. Der operative Gewinn der Sparte ging ebenfalls um zwölf Prozent auf 41 Millionen Euro zurück. „Die Entwicklung spiegelt insbesondere die zeitliche Verteilung großer Tourneen und Veranstaltungen wider. Zudem war das Vorjahresquartal von einer besonders umsatzstarken internationalen Tournee geprägt“, hieß es in der Mitteilung.

Dank eines guten Geschäfts im ersten Halbjahr legten Umsatz und operativer Gewinn auf Konzernebene in den ersten neun Monaten dennoch zu. Unternehmenschef und Großaktionär Klaus-Peter Schulenberg bestätigte deshalb die Prognose und zeigte sich mit Blick auf den weiteren Geschäftsverlauf in diesem Jahr optimistisch.

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Jefferies bestätigt Kaufempfehlung für CTS Eventim

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CTS Eventim nach den Zahlen zum dritten Quartal auf „Buy“ mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Umsatz des Ticketvermarkters und Eventveranstalters sei schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Henrik Paganetty in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) habe dagegen der Konsensschätzung entsprochen.

dpa-AFX