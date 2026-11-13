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Ergebnisrückgang

CTS Eventim-Aktie unter Druck: Schwaches Quartal verfehlt die Erwartungen

CTS Eventim-Aktie unter Druck: Schwaches Quartal verfehlt die Erwartungen

CTS Eventim bekommt im dritten Quartal Gegenwind und bleibt hinter den Erwartungen zurück. Eine wichtige Sparte entwickelt sich schwächer.

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Aktien
CTS Eventim
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Die Aktien von CTS Eventim dürften am Freitag mit deutlichen Abschlägen auf die schwachen Quartalszahlen reagieren. Auf Tradegate rutschte der Kurs im vorbörslichen Handel um sechs Prozent gegenüber dem XETRA-Schluss ab.

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Der Ticketverkäufer und Konzertveranstalter hatte im dritten Quartal wegen eines schwächeren Veranstaltungsgeschäfts weniger umgesetzt und verdient als im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz sank um etwas mehr als fünf Prozent auf 809 Millionen Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) ging um knapp drei Prozent auf 133,8 Millionen Euro zurück. Damit blieb das im MDAX notierte Unternehmen hinter den Erwartungen der Experten zurück. Die Zahlen teilte CTS Eventim am Donnerstag in München mit.

Live Entertainment belastet die Quartalszahlen

Besonders das Geschäftsfeld „Live Entertainment“ entwickelte sich schwächer. Der Umsatz der Sparte sank um fast zwölf Prozent auf 586 Millionen Euro, der operative Gewinn ging ebenfalls um zwölf Prozent auf 41 Millionen Euro zurück. CTS Eventim begründete die Entwicklung vor allem mit der zeitlichen Verteilung großer Tourneen und Veranstaltungen. Zudem sei das Vorjahresquartal von einer besonders umsatzstarken internationalen Tournee geprägt gewesen.

Dank des guten Geschäfts im ersten Halbjahr legten Umsatz und operativer Gewinn auf Konzernebene in den ersten neun Monaten dennoch zu. Unternehmenschef und Großaktionär Klaus-Peter Schulenberg bestätigte deshalb die Jahresprognose und zeigte sich mit Blick auf den weiteren Geschäftsverlauf in diesem Jahr optimistisch.

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Analysten sehen auch positive Signale für die CTS Eventim-Aktie

Analystin Annick Maas von Bernstein Research bezeichnete das dritte Quartal als durchwachsen. Die Bestätigung der Jahresprognose wirke jedoch beruhigend. Sie geht davon aus, dass sich das Unternehmen wichtige Impulse für den Kapitalmarkttag in der kommenden Woche aufgehoben hat.

Auch Jefferies hält an seiner positiven Einschätzung fest. Das Analysehaus bestätigte die Einstufung mit „Buy“ und das Kursziel von 100 Euro. Analyst Henrik Paganetty zufolge blieb der Umsatz zwar hinter den Erwartungen zurück, das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) entsprach dagegen der Konsensschätzung. Seine erste Einschätzung veröffentlichte er am Donnerstag nach Vorlage der Zahlen.

Die CTS Eventim-Aktie hat in diesem Jahr bereits fast ein Viertel an Wert verloren. Seit Ende März bewegt sich der Kurs in einer Spanne zwischen etwa 48 und 65 Euro.

dpa-AFX

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
08:46 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
12.11.26 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 CTS Eventim Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.11.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG

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