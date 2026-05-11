DAX24.350 +0,1%Est505.895 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,29 -0,5%Nas26.274 +0,1%Bitcoin68.970 -0,6%Euro1,1749 -0,3%Öl106,4 +1,7%Gold4.695 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Intel 855681 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Lufthansa 823212 SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Plug Power A1JA81 Allianz 840400 BASF BASF11 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX in Rot erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Warnstreiks bei Deutscher Telekom -- Plug Power mit durchwachsenen Zahlen -- Bayer, Munich Re, Siemens Energy, Novo Nordisk, Lufthansa im Fokus
Top News
Webinar: Strom als Megatrend - so investierst du in das zweite Zeitalter der Elektrifizierung Webinar: Strom als Megatrend - so investierst du in das zweite Zeitalter der Elektrifizierung
Deutsche Telekom-Aktie gibt ab: Warnstreiks angekündigt - S&P hebt Langfristrating an Deutsche Telekom-Aktie gibt ab: Warnstreiks angekündigt - S&P hebt Langfristrating an
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Ergebnisrückgang

Medios-Aktie: Kostenanstieg und Preisrückgänge belasten Quartalsgewinn

12.05.26 08:06 Uhr
Medios-Aktie im Blick: Spezialpharma-Konzern bestätigt Prognose trotz Ergebnisminus | finanzen.net

Die Medios-Aktie rückt in den Blick, nachdem der Spezialpharma-Konzern trotz Umsatzwachstums einen Ergebnisrückgang verbucht und die Jahresprognose bestätigt hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Medios AG
13,14 EUR -1,48 EUR -10,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Spezialpharma-Unternehmen Medios hat im ersten Quartal bei insgesamt wachsenden Geschäften einzelne Preisrückgänge und einen Kostenanstieg bei Logistik und Energie zu spüren bekommen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ging um fast 8 Prozent auf 21,2 Millionen Euro zurück, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die Berliner sprachen von operativen und temporären Sondereffekten, zudem habe im Vorjahreszeitraum ein einmaliger Sonderertrag die Zahlen aufgehübscht. Der Umsatz wuchs derweil um knapp 9 Prozent auf 527,6 Millionen Euro. Unter dem Strich ging das Nettoergebnis um über ein Fünftel auf knapp 5 Millionen Euro zurück. Das Management bestätigte die Jahresprognose und will die Marge im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres mit verschiedenen Maßnahmen stärken, unter anderem mit der Verlagerung auf lukrativere Produkte.

/men/zb

BERLIN (dpa-AFX)

Bildquellen: Medios AG

Nachrichten zu Medios AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Medios AG

DatumRatingAnalyst
06.05.2026Medios BuyDeutsche Bank AG
31.03.2026Medios BuyDeutsche Bank AG
27.03.2026Medios BuyDeutsche Bank AG
27.03.2026Medios BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.03.2026Medios BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
06.05.2026Medios BuyDeutsche Bank AG
31.03.2026Medios BuyDeutsche Bank AG
27.03.2026Medios BuyDeutsche Bank AG
27.03.2026Medios BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.03.2026Medios BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Medios AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen