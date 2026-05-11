Ergebnisrückgang

Medios-Aktie: Kostenanstieg und Preisrückgänge belasten Quartalsgewinn

12.05.26 08:06 Uhr

Die Medios-Aktie rückt in den Blick, nachdem der Spezialpharma-Konzern trotz Umsatzwachstums einen Ergebnisrückgang verbucht und die Jahresprognose bestätigt hat.

Wer­bung

Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen

Das Spezialpharma-Unternehmen Medios hat im ersten Quartal bei insgesamt wachsenden Geschäften einzelne Preisrückgänge und einen Kostenanstieg bei Logistik und Energie zu spüren bekommen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ging um fast 8 Prozent auf 21,2 Millionen Euro zurück, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die Berliner sprachen von operativen und temporären Sondereffekten, zudem habe im Vorjahreszeitraum ein einmaliger Sonderertrag die Zahlen aufgehübscht. Der Umsatz wuchs derweil um knapp 9 Prozent auf 527,6 Millionen Euro. Unter dem Strich ging das Nettoergebnis um über ein Fünftel auf knapp 5 Millionen Euro zurück. Das Management bestätigte die Jahresprognose und will die Marge im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres mit verschiedenen Maßnahmen stärken, unter anderem mit der Verlagerung auf lukrativere Produkte. /men/zb BERLIN (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Medios Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Medios Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Medios AG